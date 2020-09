Tsitsipas v Hamburku postoupil bez ztráty setu do semifinále, čeká ho Garín

Stefanos Tsitsipas na první úspěch po restartu sezony zatím čeká Na Masters Western & Southern Open v New Yorku skončil v semifinále na Raonicovi, na US Open vypadl ve 3. kole Čoričem a minulý týden na Masters v Římě prohrál ve svém prvním letošním zápase na antuce se Sinnerem.



Týden před Roland Garros se tak rozehrává ještě v Hamburku a při premiéře v německém přístavním městě se mu zatím daří, když ve třech duelech neztratil ještě ani set a postoupil do semifinále.



Po Britu Evansovi a Uruguayci Cuevasovi si dnes poradil i s Dušanem Lajovičem. 22letý Řek porazil Srba, jenž včera smetl Rusa Karena Chačanova a minulý týden získal skalp Raonice, po setech 7-6 6-2 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-1.



"Jsem rád, že mám možnost odehrát na antuce více zápasů. V Římě jsem se necítil dobře, ale tady se lepším každým zápasem a získávám sebevědomí. Snad to potvrdím i v dalším zápase," řekl Tsitsipas.



Šestý hráč světa Tsitsipas, jenž letos před koronavirovou pauzou triumfoval v Marseille a hrál finále v Dubaji, bude o třetí letošní finále bojovat proti Christianu Garínovi. 24letý Chilan si dnes po obratu poradil 3-6 6-4 6-4 s Kazachem Alexanderem Bublikem.







Casper Ruud na podniku ATP 500 v Hamburku zdolal 7-5 3-6 6-1 Francouze Uga Humberta a týden po Římě se znovu dostal mezi kvarteto nejlepších. O celkově čtvrté a dosud největší finále si 21letý Nor zahraje v repríze loňského osmifinále s Rusem Andrejem Rubljovem (h2h 0-1).



Loňský finalista Rubljov ve čtvrtfinále přehrál 6-2 7-5 čtvrtého nasazeného Španěla Roberta Bautistu a po lednových triumfech v Dauhá a Adelaide zaútočí na třetí letošní a celkově sedmé finále.



"Dnes jsem odehrál velmi dobrý zápas proti velmi dobrému soupeři. Jsem samozřejmě šťastný, že mám stále šanci tady zopakovat, nebo dokonce vylepšit svůj loňský výsledek," prohlásil 22letý Rubljov.





• ATP 500 HAMBURK •

Německo, antuka, 3.854.000 dolarů

páteční výsledky (25. 09. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Tsitsipas (2-Řec.) - Lajovič (Srb.) 7-6(5) 6-2 Rubljov (5-Rus.) - Bautista (4-Šp.) 6-2 7-5 Garín (Chile) - Bublik (Kaz.) 3-6 6-4 6-4 Ruud (Nor.) - Humbert (Fr.) 7-5 3-6 6-1