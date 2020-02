Tsitsipas v neoblíbeném Rotterdamu začal obratem proti Hurkaczovi

Stefanos Tsitsipas hrál v Rotterdamu už třikrát, ale pokaždé se z Nizozemska vracel bez vítězství. Dvakrát vypadl v prvním kole s Jo-Wilfriedem Tsongou a Damirem Džumhurem, jednou v kvalifikaci prohrál bitvu s Martinem Kližanem.



Letos už se jednadvacetiletý Řek vrátil do Rotterdamu jako světová šestka, přesto měl problémy opět hned v prvním kole. S o rok starším Polákem Hubertem Hurkaczem prohrával 6-7 a 0-2, ale překvapení zažehnal. Od té chvíle získal 12 ze 14 gamů a zvítězil 6-7 6-3 6-1.



"Začátek zápasu byl celkem neobvyklý. Byl jsme nervózní. Nikdy jsem tady nevyhrál... od začátku jsem se necítil komfortně. Ale ve druhém setu jsem našel cestu a postavil se na nohy. Myslím, že rozhodl můj bojovný duch, jen jsem čekal, až přijde moje šance," komentoval Tsitsipas, který vylepšil vzájemnou bilanci už na 6-1. Za poslední rok spolu hráli šestkrát.



Ve druhém kole se Tsitsipas utká poprvé s Aljažem Bedenem. Slovinský tenista si na úvod poradil v již celkově 10. vzájemném duelu 6-2 6-4 s Francouzem Benoitem Pairem, který po solidním vstupu do sezony, kdy v deseti zápasech po sobě uhrál vždy alespoň set, utrpěl třetí porážku v řadě.



Nasazená jednička Rus Daniil Medveděv do turnaje vstoupí ve středu večer zápasem s Kanaďanem Vaskem Pospisilem, který si v neděli zahrál finále v Montpellier.

• ATP 500 ROTTERDAM •

Nizozemsko, tv. povrch / hala, dolarů

úterní výsledky (11. 02. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Tsitsipas (2-Řec.) - Hurkacz (Pol.) 6:7 (2:7), 6:3, 6:1 Chačanov (Rus.) - Fognini (5-It.) 6-3 6-3 Rubljov (7-Rus.) - Basilašvili (Gruz.) 6-2 6-3 Auger-Aliassime (Kan.) - Struff (Něm.) 6-3 1-6 6-3 Bublik (Kaz.) - Barrere (Fr.) 6-3 6-7(2) 6-4 Bedene (Slovin.) - Paire (Fr.) 6-2 6-4 Krajinovič (Srb.) - Griekspoor (Niz.) 6-4 6-1