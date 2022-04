Tsitsipas v osmifinále přehrál Djereho a pokračuje v Monte Carlu v obhajobě

Stefanos Tsitsipas se v listopadu podrobil operaci lokte, ihned se vrátil do turnajového kolotoče a letos má za sebou už 26 odehraných utkání s bilancí 19-7. I přes mnohdy nepřesvědčivé výkony a překvapivé porážky si vede solidně, v Monte Carlu odehraje své již páté čtvrtfinále v aktuální sezoně.

V Monackém knížectví, kde loni vybojoval svůj jediný dosavadní titul z Masters, začal soubojem posledních dvou šampionů s Fabiem Fogninim a Italovi nadělil kanára a povolil jen tři hry.

Mnohem více práce měl 23letý Řek v dnešním osmifinále se srbským antukářem Laslem Djerem. Na vlastním servisu sice ani jednou nezaváhal, ale soupeřův dokázal prolomit pouze jednou a zvítězil až po bezmála dvou hodinách 7-5 7-6(1).

V pátečním čtvrtfinále narazí na Diega Schwartzmana, s nímž letos prohrál v ATP Cupu a ve vzájemné bilanci ztrácí 1-2. Schwartzman prohrával už 2-6 1-3 a teprve v polovině druhé sady si poprvé v utkání dokázal udržet servis. Přesto Lorenza Musettiho přetlačil 2-6 6-4 6-3 a i na čtvrté letošní antukové akci postoupil do čtvrtfinále.

