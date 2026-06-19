Plíšková zajistila české semifinále! V oblíbeném Nottinghamu přetlačila nebezpečnou hrozbu

DNES, 15:36
Aktuality 34
WTA NOTTINGHAM - Karolína Plíšková si zajistila další semifinálovou účast na oblíbeném turnaji na trávě v britském Nottinghamu a zároveň zařídila český souboj s Marií Bouzkovou o finále. Bývalá světová jednička se vypořádala s další ošemetnou výzvou a po vítězství 7:5, 6:4 splnila roli mírné favoritky proti nebezpečné Talii Gibsonové.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Gibson Talia
Karolína Plíšková má na dosah semifinále v Nottinghamu (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Plíšková – Gibsonová 7:5, 6:4

První komplikace na servisu se objevily až v pátém gamu při stavu 2:2. Gibsonová udělala pár chyb a pustila mírně favorizovanou Plíškovou do vedení 30:0. Australská hrozba ovšem nepříznivý vývoj suverénně otočila a bývalá světová jednička dál musela dotahovat skóre.

Vyrovnaná bitva bez jediné brejkbolové příležitosti pokračovala. Plíšková s problémy a po vůbec první shodě v celém zápase ustála kritický game za stavu 4:5 a zařídila další srovnání skóre.

Hned vzápětí se poprvé na shodu na returnu dostala i Češka a na rozdíl od Gibsonové byla úspěšná. Australanka na premiérový brejkbol utkání udělala dvojchybu a dala Plíškové možnost set dopodávat. Zkušená rodačka z Loun se šance chopila a úvodní dějství uzavřela.

Rovněž na začátku druhého setu se Gibsonová snažila rozhodnout většinu výměn vlastními údery a byla aktivnější. Australanka v prvním gamu doplatila na další chyby a v této sadě byl naopak k vidění brejk hned na začátku. Plíšková ho ale nedokázala potvrdit a pokračovalo se za stavu 1:1.

Plíšková rychle znovu získala jistotu na vlastním podání, avšak i Gibsonová se na něj mohla spolehnout a do stavu 3:3 se opět hrálo bez brejku. V sedmém gamu ovšem česká hráčka využila další slabší pasáže soupeřky a vedení o brejk z úvodu setu obnovila.

V tomto případě už se stále solidní Plíškové podařilo brejk potvrdit a poté šla v desáté hře podávat na vítězství. Ani tentokrát žádné zaváhání podobně jako v úvodním setu nepřipustila a zápas na servisu dotáhla do vítězného konce.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Plíšková, která se letos po velmi dlouhém zranění kotníku vrátila na hlavní okruh, se dostala v této sezoně do čtvrtfinále už počtvrté. Teprve až nyní v Nottinghamu však tuto fázi poprvé překročila a semifinále si zahraje přesně po dvou letech, kdy právě v tomto dějišti došla do finále.

V Nottinghamu se majitelce 17 vavřínů daří náramně. V minulosti se tady představila dvakrát a vždy si zahrála o titul. Zatímco ročník 2016 ovládla, předloni nestačila na domácí Katie Boulterovou.

Bývalá světová jednička navíc dál stoupá žebříčkem a upevňuje svou pozici v elitní stovce. V živém pořadí se momentálně nachází na 74. pozici. V semifinále vyzve krajanku Bouzkovou. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Plíšková, která ovládla poslední střetnutí na US Open 2022.

Bouzková je v semifinále a vyhlíží Plíškovou

Výsledky turnaje WTA 250 v Nottinghamu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

35
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Serpens
19.06.2026 16:06
Neskutečný.... Nikola nemá na občasné výstřelky, má na to být jednou velkou hvězdou. V tom tenisu to prostě je, jsou tam parametry na nejlepší. Snad zapracuje i na hlavě. S koncem setu se to zadrhne.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:03
Pekne to je... Niky bozi... :-) Osvezujici travarska podivana... snad to Niky vydrzi... hlavne ne servu... tam to bude boj... jinak si ty vymeny a returny pohlida... komentator nadseny... je videt ze nevidi poprve tenis na trave :-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:06
Warning je tam... nastvana, ted do toho bude rezat... takze chvili nam to bude asi litat jak silene... nez se uklidni... takove padni kam padni, praskni jak praskni...
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chlebavevaju
19.06.2026 16:02
Někdo na sázkařském fóru psal, že by vsadil více než 17,5 g, ale že je to riziko. Ano, měl pravdu. Nevím nevim, zda dá Sabelenka 6 gamů.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 15:57
Holky nastup na tribuny streamy... kouknout na Niky jak se hraje na trave :-)
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horska.kraslice
19.06.2026 16:01
Hlava zatím funguje, Niki se nebojí.
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modra.pani
19.06.2026 15:53
Nikola jede pecky, takový nástup to je radost pohledět!
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Vlk-v-trave
19.06.2026 15:51
Niky hraje pekne... a snad si ziska ochozy! :-)
Uz brejkuje, - skvely return... Na tenhle zapas mel byt zivak... :-)
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Diabolique
19.06.2026 15:52
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Diabolique
19.06.2026 15:50
Smazni ji Nikolo!!!!
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com
19.06.2026 15:42
smile a ted znicit Barkov-Bouzkovic
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pantera1
19.06.2026 15:41
Super, ještě Bartůňka by mohla vyklepnout Cirkuli a holky by dnes jely na 100%. Kluci teda styďte se, holky vás převyšují o hlavu.
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pantera1
19.06.2026 16:02
Sábo ty ses špatně vyspala, vypadá to, že se s tebou Nikola aspoň v prvním setu nebude párat . Doufejme, že se moc nerozehraješ .
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frenkie57
19.06.2026 16:11
Vstávala evidentně po hlavě. Frustrace z ní jenom stříká, už si vysloužila i warning.
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pantera1
19.06.2026 16:14
No měla by toho Nikola co nejvíc využít. Sába se probere, ještě to bude zajímavý. Musí teď dopodávát .
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frenkie57
19.06.2026 16:16
Stalo se, set je doma. Nikola bez bázně a hany. Paráda.
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frenkie57
19.06.2026 15:41
Už mně chyběla ta její kulometná angličtina. I moderátor se přispůsobil.
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horska.kraslice
19.06.2026 15:55
No ale uvolněná, usměvavá, krásný pohled na Káju!
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frenkie57
19.06.2026 16:00
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George_Renel
19.06.2026 15:39
Dnes už tomu schází jen jedno. Ale to bychom toha asi chtěli moc.
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frenkie57
19.06.2026 15:42
Tak pojďme držet palce.
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chlebavevaju
19.06.2026 15:37
Karča zLoun za jedna. Za jedna.
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tommr
19.06.2026 15:31
Další brejk už ale potvrdit dokázala 5:3 ...
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frenkie57
19.06.2026 15:40
Hotovo, bude české SF.
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tenisman1233
19.06.2026 15:40
Češka bude ve finále.
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tommr
19.06.2026 15:14
Karolína začala druhej set brejkem ale bohužel ho nedokázala potvrdit. To je velká škoda ...
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horska.kraslice
19.06.2026 15:07
Karolína zřejmě usiluje o změnu titulu z esové královny na deblfoltovou královnu.....
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tenisman1233
19.06.2026 15:10
DF Gibson 6,Plíšková 2.
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horska.kraslice
19.06.2026 15:54
Tak to jsem asi viděla právě ty dvě po sobě
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tommr
19.06.2026 15:01
Karolína v prvním setu vytěžila z minima maximum. Proměnila hned první brejkbol za stavu 5:5 a set pak dopodávala díky třem dobrým servisům v řadě ...
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frenkie57
19.06.2026 14:59
Kája bere první set.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 14:41
Marne hleda recept - takze dneska babovka nebude :-)
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Ondřej.Jirásek
19.06.2026 14:43
Není čas péct bábovku, možná večer
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Vlk-v-trave
19.06.2026 15:44
Nakonec se to upeklo samo :-))
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Torn
19.06.2026 14:52
Trochu zavádějící nadpis. Jsem si myslel, že to je 5:0 a omdlel
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