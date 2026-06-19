Plíšková zajistila české semifinále! V oblíbeném Nottinghamu přetlačila nebezpečnou hrozbu
Plíšková – Gibsonová 7:5, 6:4
První komplikace na servisu se objevily až v pátém gamu při stavu 2:2. Gibsonová udělala pár chyb a pustila mírně favorizovanou Plíškovou do vedení 30:0. Australská hrozba ovšem nepříznivý vývoj suverénně otočila a bývalá světová jednička dál musela dotahovat skóre.
Vyrovnaná bitva bez jediné brejkbolové příležitosti pokračovala. Plíšková s problémy a po vůbec první shodě v celém zápase ustála kritický game za stavu 4:5 a zařídila další srovnání skóre.
Hned vzápětí se poprvé na shodu na returnu dostala i Češka a na rozdíl od Gibsonové byla úspěšná. Australanka na premiérový brejkbol utkání udělala dvojchybu a dala Plíškové možnost set dopodávat. Zkušená rodačka z Loun se šance chopila a úvodní dějství uzavřela.
Rovněž na začátku druhého setu se Gibsonová snažila rozhodnout většinu výměn vlastními údery a byla aktivnější. Australanka v prvním gamu doplatila na další chyby a v této sadě byl naopak k vidění brejk hned na začátku. Plíšková ho ale nedokázala potvrdit a pokračovalo se za stavu 1:1.
Plíšková rychle znovu získala jistotu na vlastním podání, avšak i Gibsonová se na něj mohla spolehnout a do stavu 3:3 se opět hrálo bez brejku. V sedmém gamu ovšem česká hráčka využila další slabší pasáže soupeřky a vedení o brejk z úvodu setu obnovila.
V tomto případě už se stále solidní Plíškové podařilo brejk potvrdit a poté šla v desáté hře podávat na vítězství. Ani tentokrát žádné zaváhání podobně jako v úvodním setu nepřipustila a zápas na servisu dotáhla do vítězného konce.
Plíšková, která se letos po velmi dlouhém zranění kotníku vrátila na hlavní okruh, se dostala v této sezoně do čtvrtfinále už počtvrté. Teprve až nyní v Nottinghamu však tuto fázi poprvé překročila a semifinále si zahraje přesně po dvou letech, kdy právě v tomto dějišti došla do finále.
V Nottinghamu se majitelce 17 vavřínů daří náramně. V minulosti se tady představila dvakrát a vždy si zahrála o titul. Zatímco ročník 2016 ovládla, předloni nestačila na domácí Katie Boulterovou.
Bývalá světová jednička navíc dál stoupá žebříčkem a upevňuje svou pozici v elitní stovce. V živém pořadí se momentálně nachází na 74. pozici. V semifinále vyzve krajanku Bouzkovou. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Plíšková, která ovládla poslední střetnutí na US Open 2022.
Bouzková je v semifinále a vyhlíží Plíškovou
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Uz brejkuje, - skvely return... Na tenhle zapas mel byt zivak... :-)