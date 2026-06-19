Nepochopitelný zkrat, horská dráha a kanár. Bouzková je v semifinále a vyhlíží Plíškovou
Bouzková – Mariaová 7:5, 6:0
Ještě před pár lety byla Mariaová pro Bouzkovou jednou z nejméně oblíbených soupeřek na okruhu. Německá veteránka vyhrála úvodní čtyři souboje, ovšem po jejich dnešním duelu v Nottinghamu se české hráčce podařilo obrovské manko smazat a vzájemnou bilanci srovnat na 4:4.
Bouzková porazila Mariaovou už počtvrté v řadě bez ztráty setu a premiérové střetnutí na trávě rozehrála fantasticky, když měla brejkboly na 5:0. Jenže po jejich neproměnění se karta obrátila. Pražská rodačka úplně odpadla a ztratila pět her po sobě.
Úřadující šampionka Livesport Prague Open se ale po nepochopitelném zkratu včas probudila a zbytek úvodního setu byl kompletně v její režii. Mariaové od stavu 4:5 povolila jen tři body a úvodní dějství, které připomínalo horskou dráhu, po 66 minutách urvala.
Rovněž druhá sada začala mnohem lépe pro Bouzkovou, jež si opět vypracovala luxusní náskok 4:0. A tentokrát podobné komplikace jako v úvodní sadě nepřipustila. Naopak. Mariaové už pošesté v utkání sebrala podání a měla celkem pět gamů na to, aby zápas ukončila.
České tenistce stačil hned první pokus. Bouzková si s přehledem uhájila vlastní servis, Mariaové nadělila potupného kanára a velmi rychlý druhý set uzavřela. Na postup potřebovala necelou hodinu a tři čtvrtě.
Bouzková si tímto vítězstvím zajistila své první kariérní semifinále na travnatých dvorcích. Jejím předchozím maximem bylo čtvrtfinále v Birminghamu 2021 a ve Wimbledonu 2022. V semifinále na hlavní tour je popatnácté v kariéře a 13 takových úspěchů zapsala na betonech.
V sobotu bude usilovat o jubilejní desáté finále a druhé v letošní sezoně po triumfu na antuce v Bogotě. Její soupeřkou bude krajanka a bývalá šampionka nottinghamského podniku Plíšková, nebo Australanka Gibsonová.
Výsledky turnaje WTA 250 v Nottinghamu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Gratulace k prvnimu SF na trave! Sikovna :-)