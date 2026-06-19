Nepochopitelný zkrat, horská dráha a kanár. Bouzková je v semifinále a vyhlíží Plíškovou

DNES, 13:49
Aktuality 5
WTA NOTTINGHAM - Marie Bouzková předvedla ve čtvrtfinále v Nottinghamu nepochopitelný zkrat a ztratila obrovské vedení. Česká tenistka se ovšem včas zkoncentrovala a nakonec na trávě velmi nebezpečnou německou veteránku Tatjanu Mariaovou přetlačila 7:5, 6:0. V semifinále může narazit na krajanku Karolínu Plíškovou, kterou čeká souboj s Taliou Gibsonovou.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Maria Tatiana
Marie Bouzková si zajistila postup do semifinále v Nottinghamu (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Bouzková – Mariaová 7:5, 6:0

Ještě před pár lety byla Mariaová pro Bouzkovou jednou z nejméně oblíbených soupeřek na okruhu. Německá veteránka vyhrála úvodní čtyři souboje, ovšem po jejich dnešním duelu v Nottinghamu se české hráčce podařilo obrovské manko smazat a vzájemnou bilanci srovnat na 4:4.

Bouzková porazila Mariaovou už počtvrté v řadě bez ztráty setu a premiérové střetnutí na trávě rozehrála fantasticky, když měla brejkboly na 5:0. Jenže po jejich neproměnění se karta obrátila. Pražská rodačka úplně odpadla a ztratila pět her po sobě.

Úřadující šampionka Livesport Prague Open se ale po nepochopitelném zkratu včas probudila a zbytek úvodního setu byl kompletně v její režii. Mariaové od stavu 4:5 povolila jen tři body a úvodní dějství, které připomínalo horskou dráhu, po 66 minutách urvala.

Rovněž druhá sada začala mnohem lépe pro Bouzkovou, jež si opět vypracovala luxusní náskok 4:0. A tentokrát podobné komplikace jako v úvodní sadě nepřipustila. Naopak. Mariaové už pošesté v utkání sebrala podání a měla celkem pět gamů na to, aby zápas ukončila.

České tenistce stačil hned první pokus. Bouzková si s přehledem uhájila vlastní servis, Mariaové nadělila potupného kanára a velmi rychlý druhý set uzavřela. Na postup potřebovala necelou hodinu a tři čtvrtě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bouzková si tímto vítězstvím zajistila své první kariérní semifinále na travnatých dvorcích. Jejím předchozím maximem bylo čtvrtfinále v Birminghamu 2021 a ve Wimbledonu 2022. V semifinále na hlavní tour je popatnácté v kariéře a 13 takových úspěchů zapsala na betonech.

V sobotu bude usilovat o jubilejní desáté finále a druhé v letošní sezoně po triumfu na antuce v Bogotě. Její soupeřkou bude krajanka a bývalá šampionka nottinghamského podniku Plíšková, nebo Australanka Gibsonová.

Výsledky turnaje WTA 250 v Nottinghamu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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Kuba4Win
19.06.2026 14:04
Druhý set už v suchém triku
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NOLE_unvaccinated_GOAT
19.06.2026 13:55
Maruška to vyhraje. Je prostě nejlepší z těch zbývajících. Chtěl jsem si na to vsadit před ČF, ale Tipáč to neměl v nabídce. Míša nechť se připraví na obří nával emocí po nedělním finále!
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:54
Maruska jsi de pro titul :-)))
Gratulace k prvnimu SF na trave! Sikovna :-)
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chlebavevaju
19.06.2026 13:57
Omyl, příteli. Pro titul si jde zLoun.
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bardunek666
19.06.2026 13:53
Velká gratulace! Bude čistě české semifinále? :)
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