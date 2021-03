Tsitsipas v Rotterdamu zdolal Gerasimova, Chardy přežil mečboly proti Humbertovi

Stefanos Tsitsipas se poprvé od Australian Open, na kterém vyřadil Rafaela Nadala a vypadl v semifinále s Daniilem Medveděvem, představil v Rotterdamu. V hale, ve které včetně kvalifikace odehrál pět zápasů a čtyři z nich prohrál.



Letos druhý rok po sobě zvládl své úvodní vystoupení a vůbec poprvé v Nizozemsku neztratil set. Se 76. hráčem světa Jegorem Gerasimovem to však snadné neměl, zdolal ho po téměř dvou hodinách boje 7-6 7-5.



Dvaadvacetiletý Řek v zápase zaznamenal tři brejky a dva z nich nepotvrdil. V prvním setu ztratil servis za stavu 3-2, ve druhém pak bylo skóre 3-1. Třetí brejk potvrzovat nemusel, neboť přišel v poslední hře za stavu 7-6 a 6-5.



Ve druhém kole se světová šestka Tsitsipas utká ve čtvrtek s Polákem Hubertem Hurkaczem, kterého loni v Rotterdamu porazil v prvním kole a ve vzájemné bilanci s ním vede 6-1. Hurkacz si dnes poradil 6-3 7-6 s Francouzem Adrianem Mannarinem.



Tsitsipase v Rotterdamu čeká také čtyřhra po boku bratra Petrose, s nímž na okruhu ATP prohrál všechny tři zápasy. Jediné tři společné výhry slavili už před pěti lety na menším turnaji ITF. Dnes Stefanos oznámil, že po každé společné výhře daruje 3.000 dolarů na svou oblíbenou charitu 'Mazi gia to paidi'.



"Charitu podporuje normálně, ale myslím, že je tohle extra důvod být na kurtu ještě lepší," řekl Tsitsipas.







Ugo Humbert prohrál s Jérémym Chardym i druhý vzájemný zápas a opět po velkém boji. Dnes v prvním kole halového turnaje ATP 500 v Rotterdamu 22letý Francouz podlehl o dvanáct let staršímu krajanovi 6-4 6-7 6-7, přestože byl několikrát velmi blízko vítězství.



Hubert ve druhém setu za stavu 7-6 a 5-4 podával na vítězství a vedl už 30-0, k mečbolu se však nedostal a poprvé o servis přišel. Ve třetím setu vedl už 5-2, jenže výhodu brejku znovu neudržel, za stavu 5-4 při servisu soupeře neproměnil dva mečboly a na turnaji skončil.



Chardy, který v Rotterdamu včetně kvalifikace vyhrál už třetí třísetový zápas, ve druhém kole narazí na čerstvého šampiona z Montpellier Belgičana Davida Goffina, nebo Němce Jana-Lennarda Struffa.



V prvním kole skončil jediný bývalý šampion Stan Wawrinka. Vítěz z roku 2015 a předloňský finalista nevyužil proti Rusu Karenu Chačanovovi ani jeden ze tří brejkbolů a prohrál 4-6 5-7.



Nasazenou jedničkou je Daniil Medveděv. Pokud ruský tenista postoupí do finále, zajistí si premiérový posun na post světové dvojky, což se žádnému hráči mimo Big 4 už téměř 16 let nepovedlo. Ve středu ho v prvním kole vyzve Srb Dušan Lajovič.

• ATP 500 ROTTERDAM •

Nizozemsko, tv. povrch / hala, 1.117.900 eur

úterní výsledky (02. 03. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Tsitsipas (2-Řec.) - Gerasimov (Běl.) 7-6(4) 7-5 Rubljov (4-Rus.) - Giron (USA) 7-6(1) 6-3 Chačanov (Rus.) - Wawrinka (8-Švýc.) 6-4 7-5 De Minaur (Austr.) - Millman (Austr.) 6-1 6-4 Chardy (Fr.) - Humbert (Fr.) 4-6 7-6(5) 7-6(4) Hurkacz (Pol.) - Mannarino (Fr.) 6-3 7-6(6)