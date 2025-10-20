Tsonga by chtěl vidět Sinnera s Alcarazem proti bývalé špičce. Teď jsou tu jen oni dva, řekl
Tsonga hrával ve zlaté éře tenisu, kdy byli hráči Big Three Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič v plné síle a takřka ovládali mužský tenis. Tato trojice vyhrávala velkou většinu grandslamů a podniků Masters a málokdy se podařilo prosadit i někomu jinému.
Byla tu však i velmi silná skupina hráčů, kteří se snažili jim konkurovat. Mezi ně patřil právě Francouz Tsonga, Andy Murray, Stan Wawrinka či Tomáš Berdych a další. Nyní si nadvládu nad okruhem ATP převzali Sinner s Alcarazem a podle bývalého francouzského profesionála jim potřební silní soupeři chybí.
"Chtěl bych vidět Alcaraze vyhrát Roland Garros, kde by hrál s Del Potrem ve třetím kole, s Murraym v osmifinále, s Djokovičem ve čtvrtfinále, s Federerem v semifinále a s Nadalem ve finále," nechal se slyšet bývalý pátý hráč světa. Právě on je jedním z těch, kteří vědí, jak těžké bylo se tehdy dostat k jednomu z velkých titulů.
Tsonga v roce 2014 překvapil triumfem na kanadské tisícovce v Torontu, kde musel vyřadit postupně Djokoviče, Murrayho, Grigora Dimitrova a ve finále Federera. "Teď jsou tu jen oni dva," dodal Francouz, který zbytek hracího pole označil za slabší, než tomu bylo v jeho dobách.
