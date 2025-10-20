Tsonga by chtěl vidět Sinnera s Alcarazem proti bývalé špičce. Teď jsou tu jen oni dva, řekl

Bývalý pátý hráč světa Jo-Wilfried Tsonga (40) se v jednom z rozhovorů vyjádřil i ke dvojici, která aktuálně dominuje mužskému tenisu. Francouz by rád viděl, jak by si Jannik Sinner (24) s Carlosem Alcarazem (22) poradili s hráči, kteří byli před deseti lety členy TOP 10. Podle něj totiž nemají tak vysokou konkurenci.
Jo-Wilfied Tsonga se v rozhovoru vyjádřil i k Sinnerovi s Alcarazem (@ Franck Derouda/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Tsonga hrával ve zlaté éře tenisu, kdy byli hráči Big Three Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič v plné síle a takřka ovládali mužský tenis. Tato trojice vyhrávala velkou většinu grandslamů a podniků Masters a málokdy se podařilo prosadit i někomu jinému.

Byla tu však i velmi silná skupina hráčů, kteří se snažili jim konkurovat. Mezi ně patřil právě Francouz Tsonga, Andy Murray, Stan Wawrinka či Tomáš Berdych a další. Nyní si nadvládu nad okruhem ATP převzali Sinner s Alcarazem a podle bývalého francouzského profesionála jim potřební silní soupeři chybí.

"Chtěl bych vidět Alcaraze vyhrát Roland Garros, kde by hrál s Del Potrem ve třetím kole, s Murraym v osmifinále, s Djokovičem ve čtvrtfinále, s Federerem v semifinále a s Nadalem ve finále," nechal se slyšet bývalý pátý hráč světa. Právě on je jedním z těch, kteří vědí, jak těžké bylo se tehdy dostat k jednomu z velkých titulů.

Tsonga v roce 2014 překvapil triumfem na kanadské tisícovce v Torontu, kde musel vyřadit postupně Djokoviče, Murrayho, Grigora Dimitrova a ve finále Federera. "Teď jsou tu jen oni dva," dodal Francouz, který zbytek hracího pole označil za slabší, než tomu bylo v jeho dobách.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
