Tsonga se po půl roce vrátil na okruh ATP, v Montpellier slaví první výhru po 11 měsících

Za poslední dva roky toho Jo-Wilfried Tsonga příliš neodehrál. Od ledna 2020 do února 2021 nehrál dlouhých 13 měsíců kvůli chronickým bolestem zad a loni po návratu vydoloval jedinou výhru z osmi turnajů. Po Wimbledonu 2021 byl znovu na marodce, tentokrát 6 měsíců kvůli zranění pravé nohy a mohl tak trávit spoustu času se svým čtyřletým synem.



Do tenisového kolotoče se vrátil minulý týden na domácím challengeru v Quimperu, kde si připsal jedno vítězství. A dnes v Montpellier, kde před třemi lety zaznamenal předposlední ze svých 22 titulů, se vrátil i na okruh ATP a také odstartoval vítězstvím.



36letý Francouz si poradil s o čtrnáct let mladším Polákem Kacperem Żukem. Hráče z druhé světové stovky, který byl rozehraný z kvalifikace, porazil i díky odvrácení 5 z 6 brejkbolů po hodině a půl hry 6-4 6-4.



"Je úžasné být zpátky na kurtu a hrát. Mám za sebou několik těžkých měsíců a vyhrát jeden z mých prvních zápasů v roce je pro mě fantastické," pochvaloval si Tsongu. "Mám kolem sebe spoustu úžasných lidí, bez nich bych tady dnes nestál," poděkoval své rodině a týmu.



Dnešní výhra byla pro Tsongu teprve druhou na okruhu ATP od podzimu 2019, kdy naposledy vyhrál alespoň dvakrát po sobě a se dostal do čtvrtfinále domácího Masters 1000 v Paříži.







V Montpellier si bývalá světová pětka a finalista Australian Open 2008 zahraje o postup do čtvrtfinále s Filipem Krajinovičem (h2h 0-1). Pátý nasazený Srb v prvním kole zdolal Australana Alexeie Popyrina.



Program jako Tsonga má letos zatím také jeho krajan a finálový soupeř z roku 2019 Pierre-Hugues Herbert. Devátý deblista světa, který se odmítl očkovat proti nemoci Covid-19 a nemohl tak startovat na turnajích v Austrálii, po nezdaru v Quimperu zaznamenal v Montpellier už třetí výhru. Po zvládnuté kvalifikaci dnes porazil 7-5 6-2 Němce Petera Gojowczyka. Ve druhém kole narazí na Kazacha Alexandera Bublika (h2h 1-0).



Damir Džumhur ve Francii porazil 7-6 6-0 Slováka Alexe Molčana, oplatil mu dvě loňské porážky, navázal na dvě výhry z kvalifikace a poprvé od loňského července vyhrál zápas v hlavní soutěži turnaje ATP. O čtvrtfinále se bosenský tenista utká se čtvrtým nasazeným Gruzíncem Basilašvilim (h2h 0-0).



V bezmála tříhodinové bitvě dvou domácích hráčů, bývalých členů Top 10 aktuálně figurujících v druhé světové stovce, slavil Gilles Simon. 37letý veterán zdolal šampiona z roku 2018 Lucase Pouillea 7-6 5-7 6-4 a vzájemnou bilanci upravil na 4-1. O čtvrtfinále se utká s druhým nasazeným Španělem Robertem Bautistou (h2h 5-2).



Nejvýše nasazeným podniku Open Sud de France je německý šampion z roku 2017 Alexander Zverev, který bude chtít dát zapomenout na nezdar na Australian Open. Roli nasazené trojky plní trojnásobný vítěz Gaël Monfils, jenž se v oblíbené hale pokusí potvrdit formu z úvodu szeony.

• ATP 250 MONTPELLIER •

Francie, tv. povrch / hala, 490.990 eur

úterní výsledky (01. 02. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Krajinovič (5-Srb.) - Popyrin (Austr.) 7-5 7-6(3) Herbert (Fr.) - Gojowczyk (Něm.) 7-5 6-2 Tsonga (Fr.) - Žuk (Pol.) 6-4 6-4 Džumhur (Bos.) - Molčan (SR) 7-6(5) 6-0 Simon (Fr.) - Pouille (Fr.) 7-6(4) 5-7 6-4