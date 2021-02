Tsonga se po roční pauze vrátil porážkou, v Montpellier nestačil na Kordu

Jo-Wilfried Tsonga se od loňského Australian Open, na kterém skrečoval utkání prvního kola, neobjevil dlouhých třináct měsíců na žádném turnaji.



Bývalý pátý hráč světa se fanouškům představil až dnes na domácí halové akci ATP 250 v Montpellier, kde svůj poslední start v roce 2019 proměnil v jeden ze svých osmnácti titulů.



Vítězný comeback ale neoslavil. Zkušený Francouz, který v dubnu oslaví 36. narozeniny, v prvním kole nestačil na dvacetiletého Američana Sebastiana Kordu a prohrál hladce 4-6 2-6.



"Od zápasu jsem neměl velká očekávání. Každopádně bylo příjemné si znovu po dlouhé době zahrát soutěžní utkání," řekl Tsonga, kterého v Montpellier čeká ještě čtyřhra po boku krajana Uga Humberta. Ten dnes ve dvouhře naopak uspěl proti Slováku Norbertu Gombošovi.



Osmifinalista loňského Roland Garros Korda, který si letos zahrál finále v Delray Beach a vyhrál challenger v Quimperu, bral střetnutí s Tsongou jako tenisový svátek.



"Rozhodně to pro mě byl speciální zápas zahrát si proti Tsongovi. Když jsem vyrůstal, tak jsem ho hodně sledoval. Mít šanci si proti němu zahrát pro mě byla velká čest. Doufám, že bude zdravý a ještě u tenisu vydrží. Je to neuvěřitelný bavič a skvělý člověk," řekl syn bývalé světové dvojky Petra Kordy.



"Já se hlavně snažil soustředit na svou hru. Věděl jsem, že dlouho nehrál, takže to pro něj nebylo snadné. Se svým výkonem jsem velmi spokojený," dodal 92. hráč světa Korda.



O postup do čtvrtfinále se Korda utká se sedmým nasazeným Lorenzem Sonegou. Italský tenista si dnes poradil rovněž s domácím soupeřem Hugem Gastonem, jehož porazil 6-3 6-7 6-1.



Nejvýše nasazenými hráči jsou Španěl Roberto Bautista a Belgičan David Goffin. První letošní akce na okruhu ATP čeká bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho, který se v prvním kole utká s Bělorusem Gerasimovem.



Jediný český zástupce ve dvouhře Jiří Veselý začne v úterý proti Švédu Mikaelu Ymerovi, startovat bude i ve čtyřhře s Romanem Jebavým.