Turecká senzace v Melbourne září: Fantastické, bylo to jako v Istanbulu, jásá Sönmezová

DNES, 11:00
AUSTRALIAN OPEN - Turecká tenistka Zeynep Sönmezová (23) postoupila za hlasitého jásotu tribun do třetího kola Australian Open a vyrovnala si grandslamové maximum. Třiadvacetiletá hráčka po vítězství 6:2, 6:4 nad Maďarkou Annou Bondárovou (28) prohlásila, že se na kurtu cítila jako doma v Istanbulu.
Sonmez Zeynep
Bondar Anna
Zeynep Sönmezová postoupila na Australian Open už do třetího kola (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Sönmezová - Bondárová 6:2, 6:4

Hlediště melbournského dvorce číslo 7 zaplnili hned po otevření bran turečtí fanoušci s vlajkami, kteří nadšeně vítali každý bod Sönmezové.

"Něco takového jsem ještě nezažila, moc mi pomohli. Měla jsem pocit, jako bych byla doma, neslyšela jsem ani vlastní myšlenky. Vím, že i v Turecku se na mě hodně lidí dívalo, i když tam byly tři hodiny ráno a nejsme úplně tenisová země," řekla novinářům.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Sönmezová je v pořadí WTA na 112. místě. Po úspěšné kvalifikaci zaujala diváky v prvním kole hlavní soutěže nejen třísetovou výhrou nad jedenáctou nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou, ale také tím, že rychle přispěchala na pomoc podavačce míčů, které se v horku udělalo nevolno.

Mezi 32 nejlepších postoupila Sönmezová i loni ve Wimbledonu, turecký tenis předtím čekal na účast ve třetím kole grandslamového turnaje od roku 1950. V Austrálii nebude ani v dalším zápase bez šancí, její soupeřka Julia Putincevová z Kazachstánu je v žebříčku jen o 18 míst výš.

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
