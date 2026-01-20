Turecká senzace v Melbourne září: Fantastické, bylo to jako v Istanbulu, jásá Sönmezová
Sönmezová - Bondárová 6:2, 6:4
Hlediště melbournského dvorce číslo 7 zaplnili hned po otevření bran turečtí fanoušci s vlajkami, kteří nadšeně vítali každý bod Sönmezové.
"Něco takového jsem ještě nezažila, moc mi pomohli. Měla jsem pocit, jako bych byla doma, neslyšela jsem ani vlastní myšlenky. Vím, že i v Turecku se na mě hodně lidí dívalo, i když tam byly tři hodiny ráno a nejsme úplně tenisová země," řekla novinářům.
Sönmezová je v pořadí WTA na 112. místě. Po úspěšné kvalifikaci zaujala diváky v prvním kole hlavní soutěže nejen třísetovou výhrou nad jedenáctou nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou, ale také tím, že rychle přispěchala na pomoc podavačce míčů, které se v horku udělalo nevolno.
Mezi 32 nejlepších postoupila Sönmezová i loni ve Wimbledonu, turecký tenis předtím čekal na účast ve třetím kole grandslamového turnaje od roku 1950. V Austrálii nebude ani v dalším zápase bez šancí, její soupeřka Julia Putincevová z Kazachstánu je v žebříčku jen o 18 míst výš.
