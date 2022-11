Turnaj mistrů bez světové jedničky! Alcaraz se odhlásil kvůli zranění břišního svalu

Carlos Alcaraz letos vyhrál pět turnajů. V březnu v Miami získal první trofej z podniků Masters 1000, další přidal v květnu díky skalpům Rafaela Nadala či Novaka Djokoviče na domácí antuce v Madridu, v září na US Open slavil první grandslamový triumf a v 19 letech se stal nejmladší světovou jedničkou v historii.



Úžasná sezona však pro rodáka z Murcii končí zklamáním. Španělský tenista si během včerejšího čtvrtfinále na Masters v Paříži natrhl břišní sval a dnes oznámil, že přijde o premiérový start na Turnaji mistrů i finálový turnaj Davis Cupu.



"Po mém včerejším odstoupení jsem podstoupil lékařská vyšetření a toto výsledek: natržený vnitřní šikmý sval v levé břišní stěně s odhadovanou dobou rekonvalescence na šest týdnů," napsal na Twitter zklamaný Alcaraz.



"Bohužel se tak nedostanu na Turnaj mistrů ani Davis Cup. Je to pro mě těžké a bolestivé přijít o tyto akce, které jsou tak důležité. Ale jediné, co teď mohu dělat, je být pozitivní a soustředit se na uzdravení," dodal španělský teenager.

After my withdrawal yesterday and having been evaluated by my medical team, @drlopezmartinez and @JuanjoMoreno_M, unfortunately this is the result of my injury: an internal oblique muscle tear in the left abdominal wall with an estimated recovery time of six weeks. pic.twitter.com/MbVHhJF1Oe