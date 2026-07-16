Turnaj mistrů bude pokračovat v Turíně minimálně do příštího roku
Turnaj mistrů bude pokračovat v Turíně minimálně do příštího roku. Prodloužení smlouvy o organizaci podniku pro osm nejlepších hráčů sezony oznámily ATP a italská tenisová federace.
V Turíně se Turnaj mistrů koná od roku 2021. Poslední dva ročníky ATP Finals v tomto italském městě vyhrál domácí favorit Jannik Sinner. Aktuálně první hráč světového žebříčku má po nedělním triumfu ve Wimbledonu jisté místo na Turnaji mistrů i v této sezoně.
Letošní ročník Turnaje mistrů se v hale Inalpi Arena uskuteční od 15. do 22. listopadu.
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