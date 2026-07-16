Turnaj mistrů bude pokračovat v Turíně minimálně do příštího roku

DNES, 11:45
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Turnaj mistrů bude pokračovat v Turíně minimálně do příštího roku. Prodloužení smlouvy o organizaci podniku pro osm nejlepších hráčů sezony oznámily ATP a italská tenisová federace.
Jannik Sinner na archivním snímku s vítěznou trofejí (@ Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia)

V Turíně se Turnaj mistrů koná od roku 2021. Poslední dva ročníky ATP Finals v tomto italském městě vyhrál domácí favorit Jannik Sinner. Aktuálně první hráč světového žebříčku má po nedělním triumfu ve Wimbledonu jisté místo na Turnaji mistrů i v této sezoně.

Letošní ročník Turnaje mistrů se v hale Inalpi Arena uskuteční od 15. do 22. listopadu.

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Pavel Novotný, ČTK
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