Turnaj mistrů do 20 let má prvního semifinalistu. Největší favorit neselhal a drží naději
Blockx na Next Gen ATP Finals debutuje a jako jediný si zajistil postup do semifinále už před závěrečnými boji ve skupině. Talentovaný Belgičan porazil 4:3, 4:3, 4:1 zkušenějšího Američana Basavareddyho.
Zatímco Blockx už má účast ve víkendových vyřazovacích bojích jistou, Basavereddy, Chorvat Dino Prižmič a Justin Engel z Německa o ni budou v pátek usilovat. S bilancí 1:1 mají do semifinále lépe nakročeno Basavareddy s Prižmičem.
Největším favoritem letošního ročníku Turnaje mistrů do 20 let je po omluvenkách Jakuba Menšíka a úřadujícího šampiona Joaa Fonsecy loňský finalista Tien. Američan v úvodním duelu skupiny nevyužil čtyři mečboly proti Rafaelovi Jódarovi, ovšem s dalším španělským protivníkem si poradil a přehrál 1:4, 4:1, 4:3, 4:3 Martína Landaluceho.
V této skupině jsou ve hře všichni čtyři členové. Nejlepší výchozí pozici bude mít v pátek Nicolai Budkov Kjaer, který porazil Landaluceho i Jódara. V posledním utkání skupinových bojů ho čeká Tien.
Next Gen ATP Finals se hraje s netradičními pravidly a systémem Fast4 Tennis. Body do žebříčku se sice neudělují, nicméně účastníci bojují o finanční odměny.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře