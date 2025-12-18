Turnaj v Ostravě spustil prodej vstupenek. Pořadatelé lákají na největší české hvězdy
Ostrava se poprvé v kalendáři WTA objevila během pandemie koronaviru. Úvodní edici v roce 2020 ovládla aktuální světová jednička Aryna Sabalenková a poslední ročník před třemi lety patřil Krejčíkové. Mezitím kralovala další bývalá členka TOP 10 žebříčku Anett Kontaveitová.
V Ostravar Aréně se bude hrát po čtyřech letech a tentokrát má turnaj status nejnižší kategorie WTA 250. Pořadatelé ale i tak lákají na hvězdné obsazení a rychlý prodej vstupenek by měl zajistit hlavně příslib těch největších českých hvězd.
"Pro nás je v tomto ohledu důležitá hlavně možnost startu českých hráček. Máme na to výjimku. Bude jich moci hrát libovolný počet, i když budou v žebříčku v TOP 30," uvedl promotér Tomáš Petera v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy.
Prodej vstupenek začal dnes po 14. hodině na síti Ticketportal. Očekává se, že o ně bude obrovský zájem. Například utkání kvalifikace Davis Cupu mezi Českem a Švédskem v Jihlavě bylo vyprodáno za necelou hodinu, což ale u týdenního turnaje nejspíše nehrozí.
Tenisový turnaj WTA 250 v Ostravě je na programu od 31. ledna do 7. února. Hrát se bude na tvrdém povrchu v hale. Ve stejném týdnu se uskuteční podniky WTA 500 v Abú Zabí a akce stejné kategorie v Kluži.
