Turnaj v Ostravě spustil prodej vstupenek. Pořadatelé lákají na největší české hvězdy

Pořadatelé ženského tenisového turnaje v Ostravě zahájili prodej vstupenek. Do kalendáře WTA se akce na českém území vrací po čtyřech letech a včetně kvalifikace se uskuteční od 31. ledna do 7. února. Hrát by měly největší české hvězdy a dorazit by mohla mimo jiné i poslední šampionka Barbora Krejčíková.
Poslední ročník ostravského turnaje ovládla Barbora Krejčíková (© ROB PRANGE / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Ostrava se poprvé v kalendáři WTA objevila během pandemie koronaviru. Úvodní edici v roce 2020 ovládla aktuální světová jednička Aryna Sabalenková a poslední ročník před třemi lety patřil Krejčíkové. Mezitím kralovala další bývalá členka TOP 10 žebříčku Anett Kontaveitová.

V Ostravar Aréně se bude hrát po čtyřech letech a tentokrát má turnaj status nejnižší kategorie WTA 250. Pořadatelé ale i tak lákají na hvězdné obsazení a rychlý prodej vstupenek by měl zajistit hlavně příslib těch největších českých hvězd.

"Pro nás je v tomto ohledu důležitá hlavně možnost startu českých hráček. Máme na to výjimku. Bude jich moci hrát libovolný počet, i když budou v žebříčku v TOP 30," uvedl promotér Tomáš Petera v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Prodej vstupenek začal dnes po 14. hodině na síti Ticketportal. Očekává se, že o ně bude obrovský zájem. Například utkání kvalifikace Davis Cupu mezi Českem a Švédskem v Jihlavě bylo vyprodáno za necelou hodinu, což ale u týdenního turnaje nejspíše nehrozí.

Tenisový turnaj WTA 250 v Ostravě je na programu od 31. ledna do 7. února. Hrát se bude na tvrdém povrchu v hale. Ve stejném týdnu se uskuteční podniky WTA 500 v Abú Zabí a akce stejné kategorie v Kluži.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Fandina
18.12.2025 16:50
Včera jsem to tu psala, že jsem na DC už nestihla koupit vstupenky, ale teď jsem po přečtení tohohle článku k Ostravě, šla znovu na prodej vstupenek na DC a objevily se tam volné vstupenky. Takže jsem si je zakoupila.
Trojchyba_Mat
18.12.2025 17:08
Děkuju za informaci, hned jsem koupil
PTP
18.12.2025 15:07
Sliby - chyby.
