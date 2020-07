Turnaje WTA v Číně se stále mohou uskutečnit. Konečné rozhodnutí padne až na konci července

Čína kvůli pandemii koronaviru až do konce letošního ročníku zakázala konání mezinárodních sportovních akcí na svém území. To ovšem dle vyjádření vedení WTA neznamená, že se nebudou moci v nejlidnatější zemi světa konat tenisové turnaje. Konečné rozhodnutí by mělo padnout na konci července.

Čína včera oznámila, že nebude na svém území až do konce roku pořádat mezinárodní sportovní akce. Rozhodnutí, které negativně ovlivňuje hned několik sportů, mezi nimi i tenis.

A to hlavně Ženskou tenisovou asociaci, která měla v plánu od října do listopadu v nejlidnatější zemi světa uspořádat hned sedm turnajů, z toho dva velké podniky v Pekingu a Wuhanu a také tradiční Turnaj mistryň s pohádkovými finančními odměnami.

WTA ale možná nakonec o své turnaje nepřijde, jak stojí v prohlášení vedení. "Nejedná se o konečné rozhodnutí čínské vlády. Stále úzce spolupracujeme s našimi čínskými turnaji a počítáme s provizorním kalendářem do konce sezony. Ozveme se, jakmile budeme mít více informací. Konečné rozhodnutí by mělo padnout na konci července."

UPDATED TOUR SCHEDULE



The 2020 provisional calendar now includes two additional WTA International-level events in Prague and Lexington, Kentucky ---> https://t.co/HvQNJmaSFH pic.twitter.com/u9vcCgWoqk — wta (@WTA) July 9, 2020

Pro WTA by se jednalo o velký problém, a to nejen z finančního hlediska. Pokud by se v Číně ženské turnaje uskutečnit nemohly, muselo by vedení velmi obtížně a narychlo hledat náhradu.