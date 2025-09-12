Tvrdé odsouzení Sabalenkové. Na okruhu nemá co dělat, říkal komentátor
Na svém kontě má Aryna Sabalenková po triumfu v New Yorku už čtyři grandslamové tituly. Dvakrát zvítězila v Melbourne, dvakrát právě ve Flushing Meadows, na French Open si zahrála finále, ve slavném Wimbledonu se třikrát zastavila mezi posledními čtyřmi.
Ani tato dominance však nic nemění na poměrně ostrém vyjádření komentátora Eurosportu Tomasze Wolfkeho. "Už jsem se o tom dříve několikrát zmínil a musím to znovu zopakovat: Aryna Sabalenková na okruh WTA nepatří, nemá tady co dělat," pálil do tenisové šampionky.
A pokračoval. "Rusové a Bělorusové by prostě na turnajích hrát neměli. V dalších sportech to tak je, v tenisu ne. Proč? Vždycky proti tomu budu vystupovat a bojovat," pokračoval Wolfke.
Zároveň připustil, že rodačka z Minsku je zaslouženou královnou žebříčku. "Aryna ja první po zásluze, o tom není sporu. Ale nebudu lhát, mezi mé oblíbené hráčky opravdu nepatří. Dokud bude Rusko útočit na Ukrajinu, na okruhu by prostě neměla být," pokračoval komentátor.
Polský novinář přitom připustil, že Sabalenková momentálně převyšuje polskou hvězdu Igu Šwiatekovou. "Sabalenková zaslouží uznání. Její silový tenis je prostě jiná třída než u Igy, její atletická připravenost je vynikající," dodal.
Ruští a Běloruští tenisté jsou tak na okruhu omezeni jen tím, že za jejich jmény se neobjevuje zástava jejich země a nesmějí se účastnit týmových soutěží jako je Davis Cup a Billie Jean King Cup.
