Tvrdé odsouzení Sabalenkové. Na okruhu nemá co dělat, říkal komentátor

DNES, 15:00
Téma 5
Není pochyb. Aryna Sabalenková (27) po zásluze kraluje světovému tenisu. Svou nadvláda potvrdila na nedávno skončeném US Open, kde nenašla přemožitelku, finále si letos na grandslamových turnajích zahrála i na Australian Open a Roland Garros. Běloruská šampionka si však musela vyslechnout i hlasy o tom, že na tour by vůbec startovat neměla.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Aryna Sabalenková s vítěznou trofejí (@ IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia)

Na svém kontě má Aryna Sabalenková po triumfu v New Yorku už čtyři grandslamové tituly. Dvakrát zvítězila v Melbourne, dvakrát právě ve Flushing Meadows, na French Open si  zahrála finále, ve slavném Wimbledonu se třikrát zastavila mezi posledními čtyřmi.

Ani tato dominance však nic nemění na poměrně ostrém vyjádření komentátora Eurosportu Tomasze Wolfkeho. "Už jsem se o tom dříve několikrát zmínil a musím to znovu zopakovat: Aryna Sabalenková na okruh WTA nepatří, nemá tady co dělat," pálil do tenisové šampionky.

A pokračoval. "Rusové a Bělorusové by prostě na turnajích hrát neměli. V dalších sportech to tak je, v tenisu ne. Proč? Vždycky proti tomu budu vystupovat a bojovat," pokračoval Wolfke.

Zároveň připustil, že rodačka z Minsku je zaslouženou královnou žebříčku. "Aryna ja první po zásluze, o tom není sporu. Ale nebudu lhát, mezi mé oblíbené hráčky opravdu nepatří. Dokud bude Rusko útočit na Ukrajinu, na okruhu by prostě neměla být," pokračoval komentátor.

Polský novinář přitom připustil, že Sabalenková momentálně převyšuje polskou hvězdu Igu Šwiatekovou. "Sabalenková zaslouží uznání. Její silový tenis je prostě jiná třída než u Igy, její atletická připravenost je vynikající," dodal.

Ruští a Běloruští tenisté jsou tak na okruhu omezeni jen tím, že za jejich jmény se neobjevuje zástava jejich země a nesmějí se účastnit týmových soutěží jako je Davis Cup a Billie Jean King Cup.

Loni dopingový trest, letos útok na trůn. Šwiateková zkusí sesadit rivalku Sabalenkovou

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

5
Přidat komentář
Paseka
12.09.2025 16:03
Svatá pravda!!!!
Reagovat
Sincaraz
12.09.2025 15:45
A po Sabalenke by nemala hrať ani Anisimova, ani Zverev, ani Tsitsipas, ani nikto s ruskými koreňmi minimálne do šiesteho kolena
Dúfam, že irónia je zrejmá
Reagovat
3ryba16
12.09.2025 15:41
Že ten 'pšonek' musí? Nemusí, ale chce! Je to .....!
Reagovat
frenkie57
12.09.2025 15:27
Ta Cirkulárka z Amazónie na tom civilním snímku trochu našminkovaná nevypadá věru zle.
Reagovat
Mantra
12.09.2025 16:52
se ti líbí děvky?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist