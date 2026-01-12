Ty vlasy musí pryč! Argentinský tenista bavil komentátory i fanoušky na sítích
Neprožívá vůbec povedené období. Od konce loňského července dodnes nevyhrál Carabelli dvě utkání po sobě. Za tuto dobu nasbíral pouhé tři výhry oproti dvanácti porážkám.
Nic na tom nezměnil ani začátek nového roku. Carabelli, kterému patří 47. příčka světa, nejdříve neuspěl v Brisbane s talentovaným Learnerem Tienem, aby následně padl v Aucklandu se zmiňovaným Tabilem. Na svůj první vyhraný zápas, ale také set, tak rodák z Buenos Aires stále čeká.
Fanoušky tak nechtěně zaujal jinak. V polovině zápasu s chilským soupeřem si při střídání stran vytáhl z bagu nůžky a zastřihl si vlasy, které mu při výměnách komplikovaly situaci. Neobvyklým činem tak pobavil nejen komentátory, ale i fanoušky na sociálních sítích, kteří video s inkriminovaným momentem hojně sdíleli.
Ani tento nezvyklý krok, kterým se v minulosti prezentoval třeba Andy Murray, argentinskému tenistovi k obratu nepomohl.
Carabelliho žebříčkové maximum je 43. místo, na které se probil v srpnu loňského roku. Na svůj premiérový titul na okruhu ATP šestadvacetiletý tenista zatím čeká.
