Týden #1: Bejlek zná los kvalifikace v nabitém Brisbane. Nosková a další tři Češi jsou v hlavní soutěži

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Nadcházející turnaje (1. týden)

WTA 500 Brisbane | WTA 250 Auckland | ATP 250 Brisbane | ATP 250 Hongkong

26. prosince

11:00 | Bejlek zná los kvalifikace v Brisbane

Sára Bejlek v pátek vstoupí do nové sezony. Česká teenagerka odehraje první kolo kvalifikace na pětistovce v Brisbane, v němž se utká s domácí divokou kartou Tinou Smithovou. V případě postupu by mohla změřit síly se Sarou Sorribesovou. Jistý start v hlavní soutěži mají Linda Nosková a Marie Bouzková a v mužské části turnaje Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem.

Seznam přihlášených: Ženy | Muži

18. prosince

11:45 | Kvalifikace Australian Open bude se sedmi Čechy

Z českých tenistek zabojují o hlavní soutěž úvodního grandslamu sezony Dominika Šalková, Sára Bejlek, Brenda Fruhvirtová, Barbora Palicová a Linda Fruhvirtová. V kvalifikaci dvouhry mužů se z Čechů představí Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.

Divoké karty ženy: Astra Sharmaová, Tina Smithová, Petra Huleová, Lizette Cabreraová, Jaimee Fourlisová, Melisa Ercanová, Renáta Jamrichová, Elena Micicová, Simona Halepová

Divoké karty muži: Marc Polmans, Matthew Dellavedova, Blake Ellis, Edward Winter, Dane Sweeney, Rei Sakamoto, Pavle Marinkov, Hayden Jones, Cruz Hewitt

Seznam přihlášených pro kvalifikaci Australian Open: Ženy | Muži

11:30 | Halepová má divokou kartu do kvalifikace Australian Open

Bývalá světová jednička a grandslamová šampionka Simona Halepová se poprvé od US Open 2022 a následného trestu za doping představí na majoru. Třiatřicetiletá Rumunka dostala divokou kartu do kvalifikace Australian Open, na kterém si před šesti lety zahrála finále.

Simona Halep's Wildcard



Former world No.1 is set to return at the Australian Open after her doping ban was cut to nine months #tennis #wta #australianopen #simonahalep #news pic.twitter.com/Wo31GCComr — Tie Break Tens (@tiebreaktens) December 18, 2024

17. prosince

11:30 | Plíšková se vrátí nejdříve v březnu

Karolína Plíšková po srpnovém zranění levého kotníku zmešká i úvodní grandslam nové sezony Australian Open. Návrat na kurty bývalé světové jedničky oddálily komplikace s léčbou operovaného kotníku. Na turnaje se chce vrátit v březnu.

14. prosince

15:00 | Entry list WTA 500 Adelaide (od 6. do 11. ledna)

Barbora Krejčíková zahájí sezonu v Adelaide, týden před začátkem Australian Open. Z TOP 10 mají v plánu start také Jasmine Paoliniová, Jessica Pegulaová, Emma Navarrová a Darja Kasatkinová. České barvy budou reprezentovat ještě Markéta Vondroušová, která odehraje první turnaj po operaci a od Wimbledonu, a Linda Nosková. Jednu z divokých karet obdržela Ons Jabeurová.

Divoké karty: Ons Jabeurová

Více informací

15:00 | Entry list WTA 250 Hobart (od 6. do 11. ledna)

Dle očekávání mnohem slabší obsazení bude mít dvěstěpadesátka v Hobartu. V tuto chvíli figuruje v seznamu přihlášených nejvýše 33. hráčka světa, dvojnásobná šampionka a úřadující finalistka Elise Mertensová. V hlavní soutěži žádnou z českých tenistek nenajdeme.

Divoké karty: Darja Savilleová

Více informací

15:00 | Entry list ATP 250 Adelaide (od 6. do 11. ledna)

Jiří Lehečka bude obhajovat v Adelaide svůj jediný dosavadní triumf na nejvyšším okruhu. Mezi nasazenými bude figurovat také česká jednička Tomáš Macháč. Herní pole vedou členové TOP 20 žebříčku Tommy Paul a Lorenzo Musetti.

Divoké karty: Thanasi Kokkinakis

Více informací

15:00 | Entry list ATP 250 Auckland (od 6. do 11. ledna)

Českou účast bude mít i další z posledních generálek v Aucklandu. Na Nový Zéland by měl dorazit Jakub Menšík. V tuto chvíli by byli nejvýše nasazenými Ben Shelton a úřadující šampion Alejandro Tabilo.

Divoké karty: Gabriel Diallo

Více informací

7. prosince

13:00 | Entry list Australian Open (od 12. do 26. ledna)

Markéta Vondroušová odehraje první grandslam po operaci a také od neúspěšné obhajoby ve Wimbledonu. Karolína Plíšková naopak potřebuje více času a vrátí se na kurty nejdříve v březnu. V seznamu přihlášených pro hlavní soutěž je celkem devět českých nadějí.

Australian Open main draw entry lists



Belinda Bencic and Jenson Brooksby will be back at a Grand Slam for the first time since 2023 pic.twitter.com/zCdNRkeQff — Mario Boccardi (@marioboc17) December 6, 2024

Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka by se podle aktuálního žebříčku vešli mezi dvaatřicítku nasazených. V hlavní soutěži úvodního grandslamu roku by měli české barvy reprezentovat také Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Jakub Menšík.

Titul budou obhajovat aktuální světové jedničky Jannik Sinner a Aryna Sabalenková.

Divoké karty ženy: Darja Savilleová, Ajla Tomljanovicová, Maya Jointová, Talia Gibsonová, Emerson Jonesová, Shuai Zhang, Chloé Paquetová, Iva Jovicová

Divoké karty muži: Lucas Pouille, Nishesh Basavareddy, Stan Wawrinka, Tristan Schoolkate, Li Tu, Omar Jasika, James McCabe, Kasidit Samrej

Seznam přihlášených: Ženy | Muži

5. prosince

15:00 | Entry list WTA 500 Brisbane (od 29. prosince do 5. ledna)

Linda Nosková bude v silné konkurenci obhajovat semifinálovou účast na pětistovce v Brisbane. Turnaj bude mít hned čtyři zástupkyně z elitní desítky pořadí, konkrétně loňskou finalistku a světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, Jessicu Pegulaovou, Emmu Navarrovou a Darju Kasatkinovou. Hlavní soutěž má z Češek jistou ještě Marie Bouzková a kvalifikaci by měla hrát Sára Bejlek.

Divoké karty: Kimberly Birrellová, Maya Jointová, Ajla Tomljanovicová

Více informací

15:00 | Entry list ATP 250 Brisbane (od 29. prosince do 5. ledna)

Herní pole mužské části turnaje v Brisbane vede srbský rekordman Novak Djokovič. Z TOP 10 dorazí už jen loňský šampion Grigor Dimitrov a chybět nebude ani úřadující finalista Holger Rune. České barvy budou v australském městě reprezentovat Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem. Návrat na kurty podnikne domácí Nick Kyrgios.

Divoké karty: Rinky Hijikata, Adam Walton

Více informací

15:00 | Entry list WTA 250 Auckland (od 30. prosince do 5. ledna)

Coco Gauffová se tentokrát do Aucklandu, kde vyhrála poslední dva ročníky, nechystá. Nasazenou jedničkou ale bude i tak znovu Američanka, a to Madison Keysová. Následují Elise Mertensová, Amanda Anisimovová a domácí Lulu Sunová. V novozélandské metropoli by měly startovat také Naomi Ósakaová a Emma Raducanuová.

Divoké karty: Simona Halepová, Renáta Jamrichová

Více informací

15:00 | Entry list ATP 250 Hongkong (od 29. prosince do 5. ledna)

Velmi slušné obsazení nabízí v tuto chvíli i dvěstěpadesátka v Hongkongu. Titul se pokusí obhájit Andrej Rubljov a z nejlepší dvacítky žebříčku mají v plánu účast také Lorenzo Musetti, Karen Chačanov a Arthur Fils.

Divoké karty: Coleman Wong

Více informací

* Už 27. prosince startuje United Cup. Česko by měli v soutěži smíšených družstev reprezentovat hlavně Karolína Muchová s Tomášem Macháčem.