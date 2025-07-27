Týden #33: Nosková pojede obhajovat svůj jediný triumf, do Mexika se chystá i Bouzková
Probíhající turnaje (31. - 32. týden)
WTA 1000 Cincinnati | ATP Masters 1000 Cincinnati
Nadcházející turnaje (33. týden)
WTA 500 Monterrey | WTA 250 Cleveland | ATP 250 Winston-Salem
24. července
14:00 | Entry list WTA 500 Monterrey (od 18. do 23. srpna)
Linda Nosková se bude snažit v mexickém Monterrey obhájit svůj jediný dosavadní triumf na nejvyšším okruhu. Hlavní soutěž budou hrát také Marie Bouzková či Slovenka Rebecca Šramková, Jekatěrina Alexandrovová, Diana Šnajderová a Elise Mertensová.
Divoké karty: Maria Sakkariová, Renata Zarazúaová
14:00 | Entry list WTA 250 Cleveland (od 17. do 23. srpna)
Dvě hráčky TOP 20, jmenovitě Ljudmila Samsonovová a Clara Tausonová, budou startovat na závěrečné generálce v Clevelandu. Domácí McCartney Kesslerová se rozhodla titul neobhajovat, pokud tedy ještě nepřijme divokou kartu. V tuto chvíli je hlavní soutěž bez českého zastoupení.
Divoké karty: Mpetshiová Perricardová
14:00 | Entry list ATP 250 Winston-Salem (od 17. do 23. srpna)
Na poslední generálku před US Open ve Winston-Salemu se nepřihlásil nikdo z TOP 20 žebříčku. Nejvýše postaveným hráčem je momentálně 21. muž pořadí Arthur Fils. Titul se bude snažit obhájit Lorenzo Sonego. Hlavní soutěž absolvuje Vít Kopřiva.
Divoké karty: Stefanos Tsitsipas, Stefan Dostanic
16. července
17:00 | Entry list US Open (od 24. srpna do 7. září)
Jako jediná se na US Open nepřihlásila Ons Jabeurová, omluvenku už poslaly také světová šestka Qinwen Zheng a Danka Koviničová. Nejvýše nasazenou bude světová jednička a loňská vítězka Aryna Sabalenková. Českou účast v hlavní soutěži zajistí Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Poslední turnaj kariéry absolvuje na chráněný žebříček Petra Kvitová.
V kvalifikaci se představí Tereza Valentová, Sára Bejlek, Linda Fruhvirtová, Barbora Palicová, Dominika Šalková a Darja Viďmanová.
Divoké karty: Caroline Garciaová, Valerie Glozmanová
V mužské části turnaje se zatím omluvil jen Hubert Hurkacz. Herní pole začíná světovou jedničkou a loňským šampionem Jannikem Sinnerem, chráněný žebříček použijí Sebastian Ofner, Emil Ruusuvuori a Nick Kyrgios. Do hlavní fáze budou rozlosováni čtyři čeští tenisté, kromě Víta Kopřivy nasazení Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka. Z kvalifikace může postoupit Dalibor Svrčina.
Divoké karty: Valentin Royer, Stefan Dostanic
Komentáře
Nový komentář
