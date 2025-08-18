Týden #36: Siniaková vyzve bývalou parťačku, v Guadalajaře hraje i Bartůňková
Probíhající turnaje (34. - 35. týden)
Nadcházející turnaje (36. týden)
WTA 500 Guadalajara | WTA 250 Sao Paulo
6. září
18:00 | Siniaková vyzve bývalou parťačku, hraje i Bartůňková
Kateřina Siniaková po prohraném finále ve čtyřhře na US Open odjela na turnaj WTA 500 v mexické Guadalajaře, kde se zúčastní hlavní soutěže dvouhry. V prvním kole narazí na svou bývalou deblovou parťačku Storm Hunterovou. V hlavním losu je také Nikola Bartůňková, která dostala divokou kartu a čeká na soupeřku z kvalifikace. Tou může být i krajanka Darja Viďmanová.
4. září
14:30 | Entry list ATP Masters 1000 Šanghaj (od 1. do 12. října)
Další podnik série ATP Masters 1000 se uskuteční na začátku října v Šanghaji. Čínská metropole uvítá nejlepší hráče světa a zatím se nikdo neomluvil. Herní pole vede světová jednička a úřadující šampion Jannik Sinner. Mezi nasazenými budou Jakub Menšík, Jiří Lehečka i Tomáš Macháč. Vít Kopřiva je v tuto chvíli 13. pod čarou a s největší pravděpodobností bude muset do kvalifikace.
30. srpna
15:00 | Entry list WTA 1000 Peking (od 24. září do 5. října)
Minimálně pět českých tenistek by se mělo představit na první z prestižních čínských tisícovek. Do hlavního města Pekingu zamíří Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Herní pole vede Aryna Sabalenková a z TOP 50 žebříčku se zatím nikdo neomluvil. Titul bude obhajovat Coco Gauffová.
15:00 | Entry list ATP 500 Peking (od 25. září do 1. října)
V podobném termínu se v Pekingu uskuteční také mužský turnaj kategorie ATP 500. Tentokrát ale na finálovou bitvu mezi Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem určitě nedojde, jelikož se přihlásil jen lídr žebříčku Sinner a Alcaraz zamíří do Tokia. Z TOP 10 se do čínské metropole chystají také Alexander Zverev, Alex de Minaur, Karen Chačanov a Lorenzo Musetti. Mezi nasazené by se mohl vejít jediný český zástupce Jakub Menšík.
15:00 | Entry list ATP 500 Tokio (od 24. do 30. září)
Rovněž japonské Tokio slibuje parádní obsazení. Kromě Carlose Alcaraze přijedou Taylor Fritz, Jack Draper, Ben Shelton či Holger Rune. Na turnaj se přihlásili Jiří Lehečka a Tomáš Macháč a oba by se mohli vejít mezi nasazenou osmičku.
Divoké karty: Kei Nišikori
25. srpna
17:00 | Entry list WTA 500 Soul (od 15. do 21. září)
Největšími hvězdami pětistovky v jihokorejském Soulu budou finalistky nedávného Wimbledonu, a sice světová dvojka Iga Šwiateková a devítka žebříčku Amanda Anisimovová. Z TOP 20 plánují start také Jekatěrina Alexandrovová, Clara Tausonová, Darja Kasatkinová a Diana Šnajderová. Přijede i loňská šampionka Beatriz Haddadová Maiaová. Nejlepší české tenistky v Soulu do asijské tour nevstoupí, ale některá z nich se může objevit v kvalifikaci.
17:00 | Entry list ATP 250 Chengdu (od 17. do 23. září)
Už na menší akci ATP 250 v čínském Chengdu by měli zahájit sezonu asijských betonů dva členové TOP 10 hodnocení, konkrétně Jack Draper a Lorenzo Musetti. Z českých tenistů se nikdo nepřihlásil a divokou kartu nejspíše od pořadatelů dostane loňský šampion a domácí naděje Juncheng Shang.
17:00 | Entry list ATP 250 Hangzhou (od 17. do 23. září)
Také organizátoři podniku stejné kategorie v čínském Hangzhou mohou lákat na hvězdy. Účast plánují Karen Chačanov, Daniil Medveděv, Andrej Rubljov či Alexander Bublik. Tuto akci by si neměl nechat ujít ani loňský vítěz Marin Čilič. Do kvalifikace se přihlásil Dalibor Svrčina.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale všude jsou nějaké novinky, že jo
Péťa má v prvním kole Haddad Maia, pak číhá Navarro. Bára bude hrát se Šramkovou, potom asi s Raducanu. Muška má kvalifikantku, ve druhém kole zřejmě Fernandez
Na Prague Open budou zas tak 3 000 - takze to uz nic
Vzdyt ze 4 vyhranych turnaju vyhrala hned 2 na trave - Birmingham i Nottingham
sami ti ho daj
tedˇ vypadne v prvním kole
Na pozici big čtyřky už nedosáhne,
ale může o tom snít a do médií o tom furt blít
a lidi z toho pořád blednou.
Můžeš jí to odpustit
a na milost ji zase vzít?
Já jí fandím pořád dál.
Hlína, tráva opodál
čeká, až se Křejča vrátí,
hejtrů řeči se snad ztrati.
Moc hezké.
Podívejte se -> https://17x.fun/2025
Asi to nebude žádná divoká jízda a nějaké to štěstíčko bude potřeba, tak si alespoň připomeneme její předrodičovskou kariéru lehce z jiného úhlu
https://www.youtube.com/watch?v=ZWijx_AgPiA
Obe Magdy i Diamantik si namazala na chleba Ani si neskrtly
Jasně, že každému nějaký povrch vyhovuje víc než ostatní, ale jak píšeš, museli by ho dát všude a to asi Linda nez/uaplatí
tohle mi tedy hlava nebere
Pak tu pustenou televizi uplne chapu
Můj ty bože, já občas pozvu kamarády na film! Gasp! :D
Ach ty translatory