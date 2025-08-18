Týden #36: Siniaková vyzve bývalou parťačku, v Guadalajaře hraje i Bartůňková

DNES, 18:00
Previews 163
Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Kateřina Siniaková se po US Open přesune do Mexika (© MAYA VIDON-WHITE / UPI / Profimedia)

Probíhající turnaje (34. - 35. týden)

US Open ženyUS Open muži

 

Nadcházející turnaje (36. týden)

WTA 500 Guadalajara | WTA 250 Sao Paulo

 

6. září

18:00 | Siniaková vyzve bývalou parťačku, hraje i Bartůňková
Kateřina Siniaková po prohraném finále ve čtyřhře na US Open odjela na turnaj WTA 500 v mexické Guadalajaře, kde se zúčastní hlavní soutěže dvouhry. V prvním kole narazí na svou bývalou deblovou parťačku Storm Hunterovou. V hlavním losu je také Nikola Bartůňková, která dostala divokou kartu a čeká na soupeřku z kvalifikace. Tou může být i krajanka Darja Viďmanová.

4. září

14:30 | Entry list ATP Masters 1000 Šanghaj (od 1. do 12. října)
Další podnik série ATP Masters 1000 se uskuteční na začátku října v Šanghaji. Čínská metropole uvítá nejlepší hráče světa a zatím se nikdo neomluvil. Herní pole vede světová jednička a úřadující šampion Jannik Sinner. Mezi nasazenými budou Jakub Menšík, Jiří Lehečka i Tomáš Macháč. Vít Kopřiva je v tuto chvíli 13. pod čarou a s největší pravděpodobností bude muset do kvalifikace.

Více informací

 

30. srpna

15:00 | Entry list WTA 1000 Peking (od 24. září do 5. října)
Minimálně pět českých tenistek by se mělo představit na první z prestižních čínských tisícovek. Do hlavního města Pekingu zamíří Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Herní pole vede Aryna Sabalenková a z TOP 50 žebříčku se zatím nikdo neomluvil. Titul bude obhajovat Coco Gauffová.

Více informací

 

15:00 | Entry list ATP 500 Peking (od 25. září do 1. října)
V podobném termínu se v Pekingu uskuteční také mužský turnaj kategorie ATP 500. Tentokrát ale na finálovou bitvu mezi Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem určitě nedojde, jelikož se přihlásil jen lídr žebříčku Sinner a Alcaraz zamíří do Tokia. Z TOP 10 se do čínské metropole chystají také Alexander Zverev, Alex de Minaur, Karen Chačanov a Lorenzo Musetti. Mezi nasazené by se mohl vejít jediný český zástupce Jakub Menšík.

Více informací

 

15:00 | Entry list ATP 500 Tokio (od 24. do 30. září)
Rovněž japonské Tokio slibuje parádní obsazení. Kromě Carlose Alcaraze přijedou Taylor Fritz, Jack Draper, Ben Shelton či Holger Rune. Na turnaj se přihlásili Jiří Lehečka a Tomáš Macháč a oba by se mohli vejít mezi nasazenou osmičku.

Divoké karty: Kei Nišikori

Více informací

 

25. srpna

17:00 | Entry list WTA 500 Soul (od 15. do 21. září)
Největšími hvězdami pětistovky v jihokorejském Soulu budou finalistky nedávného Wimbledonu, a sice světová dvojka Iga Šwiateková a devítka žebříčku Amanda Anisimovová. Z TOP 20 plánují start také Jekatěrina Alexandrovová, Clara Tausonová, Darja Kasatkinová a Diana Šnajderová. Přijede i loňská šampionka Beatriz Haddadová Maiaová. Nejlepší české tenistky v Soulu do asijské tour nevstoupí, ale některá z nich se může objevit v kvalifikaci.

Více informací

 

17:00 | Entry list ATP 250 Chengdu (od 17. do 23. září)
Už na menší akci ATP 250 v čínském Chengdu by měli zahájit sezonu asijských betonů dva členové TOP 10 hodnocení, konkrétně Jack Draper a Lorenzo Musetti. Z českých tenistů se nikdo nepřihlásil a divokou kartu nejspíše od pořadatelů dostane loňský šampion a domácí naděje Juncheng Shang.

Více informací

 

17:00 | Entry list ATP 250 Hangzhou (od 17. do 23. září)
Také organizátoři podniku stejné kategorie v čínském Hangzhou mohou lákat na hvězdy. Účast plánují Karen Chačanov, Daniil Medveděv, Andrej Rubljov či Alexander Bublik. Tuto akci by si neměl nechat ujít ani loňský vítěz Marin Čilič. Do kvalifikace se přihlásil Dalibor Svrčina.

Více informací

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

163
Přidat komentář
horska.kraslice
18.08.2025 16:18
No teda, směska starých komentářů z období 7.12.2024 - 27.7.2025 pod tímto článkem má být co?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
18.08.2025 16:24
hádej
Reagovat
horska.kraslice
18.08.2025 16:28
Hmm, takže šaráda, trénink mozku, to tady ještě nebylo
Ale všude jsou nějaké novinky, že jo
Reagovat
Ondřej.Jirásek
18.08.2025 17:07
je to článek po celou sezonu, průběžně aktualizovaný
Reagovat
lvicek
18.08.2025 17:24
A vzhledem k tomu není moc komentovaný ;).
Reagovat
Ondřej.Jirásek
18.08.2025 17:49
není třeba komentovat, vše je jasně dáno, není o čem diskutovat
Reagovat
horska.kraslice
19.08.2025 08:05
Aha, jak prosté
Reagovat
Amadeus1
27.07.2025 21:21
Petro, rozhodnutí kvituji. Ohio bude určitě snadnější cesta k titulu, než Kanada.
Reagovat
Trojchyba_Mat
20.06.2025 16:17
smile Gengel si zahraje kvaldu na Mallorce smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
20.06.2025 18:59
Ok, tak nakonec v Eastbourne
Reagovat
tommr
21.06.2025 12:01
to je jedno kde. Šanci by měl stejně jen v Egyptě ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.06.2025 12:04
Reagovat
Mantra
27.07.2025 20:12
To je pravda.
Reagovat
com
27.07.2025 20:26
odpovidas na mesic stary zpravy
Reagovat
GaelM
27.07.2025 20:49
To je pravda.
Reagovat
com
18.08.2025 18:52
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.06.2025 17:57
V Queen´s Clubu už je taky rozlosováno
Péťa má v prvním kole Haddad Maia, pak číhá Navarro. Bára bude hrát se Šramkovou, potom asi s Raducanu. Muška má kvalifikantku, ve druhém kole zřejmě Fernandez
Reagovat
com
07.06.2025 18:42
No jo.. Za prvni kolo 15 000 dolaru.. Tak to tam Kvitovic uvidime..

Na Prague Open budou zas tak 3 000 - takze to uz nic smile
Reagovat
tommr
07.06.2025 18:44
chudák Petra. Bude zase bita ...
Reagovat
misa
07.06.2025 18:57
Haddad Maia má letos jen 6 výher, ta není nepřekonatelná.
Reagovat
tommr
07.06.2025 19:17
nedávno ale ve Štrasburku porazila Tauson, Krueger a Navarro. O tom si může Petra v současnosti jen nechat zdát ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.06.2025 19:28
"O tom si může nechat jen snít?"... Kde jsem to jen... Jo, už vím
Reagovat
EllNino
07.06.2025 21:17
Na antuce ...
Reagovat
com
08.06.2025 07:05
A? Ze by jako Haddad neumela na trave?

Vzdyt ze 4 vyhranych turnaju vyhrala hned 2 na trave - Birmingham i Nottingham smile
Reagovat
EllNino
08.06.2025 07:35
Tak Petra na trave je taky trochu neco jinyho nez na antuce :))
Reagovat
Mantra
27.07.2025 20:13
Si spraví chuť
Reagovat
Mantra
27.07.2025 20:13
Kdo číhá je jedno. Hádu nemůže porazit
Reagovat
MARECEK7
07.06.2025 17:08
Zase ,ten těžký los
Reagovat
misa
07.06.2025 16:28
Siniaková má těžký los skoro na každém turnaji. Ve druhém kole asi Alexandrova a ve své čtvrtině má i Kudermetovou a Collins.
Reagovat
tommr
07.06.2025 16:50
pro Katku je momentálně každej los těžkej. Blinkovou by za normálních okolností měla porazit ale v její současný formě bude asi bita jako žito ...
Reagovat
com
07.06.2025 17:10
je to 250ka.. Siniačka klidne muze prekvapit a slavit titul smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
01.06.2025 12:56
Ve Stuttgartu by měl Jirka hrát i debla s Taylorem Fritzem Mohli by navázat na povedený týden v Queen´s Clubu z roku 2023, kdy spolu došli až do finále
Reagovat
Maisterstich
10.05.2025 12:42
Snad konečně Bára dostane pozornost, co si zaslouží. Jako hráčka TOP 4 prostě musí mít denně článek.
Reagovat
PTP
22.03.2025 20:44
Já chci taky poršáka!
Reagovat
Krisboy
05.04.2025 21:09
Stačí vyhrát turnaj
sami ti ho daj
Reagovat
Amadeus1
22.03.2025 19:23
Moje milovaná Baruna is back!
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.03.2025 19:33
Můžeš o ní napsat báseň
Reagovat
com
22.03.2025 19:43
Krejča byla na marodce vole,
tedˇ vypadne v prvním kole smile
Na pozici big čtyřky už nedosáhne,
ale může o tom snít a do médií o tom furt blít
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.03.2025 20:02
Reagovat
hanz
30.03.2025 10:13
Tak takovýhle nehoráznosti se v tý škole učíte?
Reagovat
annah
06.04.2025 09:36
Řekla to jen jednou
a lidi z toho pořád blednou.
Můžeš jí to odpustit
a na milost ji zase vzít?

Já jí fandím pořád dál.
Hlína, tráva opodál
čeká, až se Křejča vrátí,
hejtrů řeči se snad ztrati.
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.04.2025 10:36
Reagovat
Nenela
22.04.2025 15:29
Hezke!
Reagovat
Blondie
10.05.2025 12:50
Hezky :D sama, nebo AI?
Reagovat
annah
10.05.2025 17:54
Sama.
Reagovat
Fandina
24.07.2025 16:04


Moc hezké.
Reagovat
sojka1
24.07.2025 18:07
moc pekne, jen bych se s nim neparala ..... muzes prestat blit a na milost ji vzit? :-))
Reagovat
com
22.03.2025 15:21
Kvitovic neobdrzela WC do Stuttgartu
Reagovat
Mantra
22.03.2025 15:47
a? vžij se - ty bys jí dal na takový podnik kartu? Já ne. Ne po té, jak se předvedla. Bohužel. V tom nejde koukat na sympatie.
Reagovat
tommr
22.03.2025 17:42
aspoň tam neutrpí další zbytečnou prohru ...
Reagovat
aligo
22.03.2025 19:44
Půjde na chráněný žebříček? nebo tak nebude hrát vůbec?
Reagovat
misa
22.03.2025 17:51
Píšou, že byla udělena zatím jedna karta, takže na Petru je ještě času dost.
Reagovat
com
22.03.2025 19:45
takze ji snad jeste dostane, to sem si oddych smile Snura proher se musi navysovat, aby byl brzo prekonan rekord Zhang Shuai smile
Reagovat
PTP
22.03.2025 20:42
Starej Karta a Mladej Karta - kde to bylo?
Reagovat
3ryba16
29.04.2025 18:28
13.revír
Reagovat
misa
19.03.2025 14:56
Maruška mě potěšila účastí v Bogotě, kde obhajuje finálové body
Reagovat
misa
19.03.2025 15:06
Poprvé se do Bogoty přihlásila v roce 2020, ale turnaj byl zrušen kvůli covidu. Dále byla na seznamu v roce 2022, ale odhlásila se. Zřejmě si chtěla odpočinout, protože v tom roce už měla před startem antuky dost odehraných zápasů.
Reagovat
frenkie57
19.03.2025 21:48
Ovšem pozor na medvídka...
Reagovat
TeenGirl
18.03.2025 01:18
Horké dívky čekají na vás

Podívejte se -> https://17x.fun/2025
Reagovat
com
22.03.2025 15:22
chceme teple chlapce
Reagovat
Tomas_Smid_fan
22.03.2025 18:10
nebo hot dogy
Reagovat
Krisboy
05.04.2025 21:10
Hot granddaddys
Reagovat
Krisboy
05.04.2025 21:11
... lepší než Dead Kennedys
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.04.2025 10:24
Tak zrovna DK jsem si pouštěl rád. Sice asi jen album Fresh fruit for rotten vegetables, ale spravovalo mi to náladu
Reagovat
hanz
15.03.2025 19:17
Konečně nějakej turnaj, kde to trochu lítá... kdy je rozlosování?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
15.03.2025 19:20
myslím, že zítra večer našeho času ženy... muži podobně, ale až v pondělí.
Reagovat
Trojchyba_Mat
15.03.2025 19:22
v pondělí 18:00 (našeho času)
Reagovat
Trojchyba_Mat
15.03.2025 19:23
to jsou muži, ženy losují již zítra v 17:00
Reagovat
com
15.03.2025 19:52
Nebejt Bartyovky, tak v roce 2019 mohla bejt ve finale pro Karolinu smile naka schudnejsi souperka a treba i titul
Reagovat
StefanosBadosa
26.02.2025 14:37
kdyz te nikdo v zivote nepochvali ,dam ti malou radu pochval se sam
Reagovat
lars
23.02.2025 17:00
Proc jsou tady nekolik tydnu stare komentare?
Reagovat
GaelM
23.02.2025 17:09
Protože se ten článek tady objevuje celou sezónu, vždy jen doplněný o nové info k aktuálním turnajům. Taky jsem si na ten systém chvíli musel zvykat.
Reagovat
lars
23.02.2025 17:27
Nadpis a obsah clanku je jiny nez v lednu
Reagovat
GaelM
23.02.2025 18:24
Ano. V březnu v něm zase budou březnové turnaje.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
23.02.2025 21:07
Reagovat
tommr
23.02.2025 14:23
Petra má celkem dobrej los. Pokud se vrátí aspoň v takový formě jakou měla před odchodem ne mateřskou tak by mohla na turnaji dojít daleko ...
Reagovat
aligo
23.02.2025 14:26
Jak Petra sama řekla a já v to doufám také, snad nedostane kanára a zvládne odehrát celý zápas
Reagovat
PTP
23.02.2025 14:29
Všechna nervozita a kolísání vyřešeno mateřstvím - takže to tam spráská všechno na jednu hromadu!
Reagovat
vergus
23.02.2025 14:46
Po tom přepadení taky říkala, že nic moc nečeká a hned druhý turnaj po návratu brala titul, takže stát se může vše
Reagovat
StefanosBadosa
23.02.2025 14:10
krpaty baez
Reagovat
StefanosBadosa
23.02.2025 13:57
pupek je zpet
Reagovat
winsett8
23.02.2025 13:49
Austin? Já poznám pouze Austina Butlera....
Asi to nebude žádná divoká jízda a nějaké to štěstíčko bude potřeba, tak si alespoň připomeneme její předrodičovskou kariéru lehce z jiného úhlu

https://www.youtube.com/watch?v=ZWijx_AgPiA
Reagovat
Alien
23.02.2025 13:37
Konečně!
Reagovat
StefanosBadosa
23.02.2025 13:32
mam rath money
Reagovat
GaelM
23.02.2025 11:59
WTA v Texasu bude ve znamení návratů velkých hráček, kromě Petry je po dlouhém zranění zapsaná taky Storm Hunter
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.02.2025 23:25
No to mě pos.... První kolo v Acapulcu - Menšík vs Macháč
Reagovat
StefanosBadosa
22.02.2025 23:29
Reagovat
darek.vrana
23.02.2025 00:04
No jednou to muselo přijít... Spíš jsem si říkal, že je divné, že na sebe naši ještě snad nenarazili. Lepší tady než na GS.
Reagovat
EllNino
23.02.2025 08:31
Navic v naslapane prvni pulce pavouka, ta druha by byla schudnejsi
Reagovat
GaelM
23.02.2025 11:55
Reagovat
StefanosBadosa
13.02.2025 04:21
tanec je ma obziva
Reagovat
lvicek
12.02.2025 22:50
O Bare zadne zpravy, furt se nam to posouva... :/ Ona je snad vazne tehotna.
Reagovat
Preview.lover
12.02.2025 23:03
Kvitová i Benčič nejdříve tvrdily, že mají problémy se zády, než prozdradily těhotenství, takže na tom něco bude.
Reagovat
lvicek
13.02.2025 10:50
No tak jasne, nikdo to nechce zbytecne brzo vytrubovat do sveta... To byl jen takovy povzdech, s Petou to bylo vlastne stejny, ze nejela do Australie atd. ;)
Reagovat
EllNino
13.02.2025 08:21
Cvici ve fitku
Reagovat
lvicek
13.02.2025 10:50
OK, tak snad budou zada brzy v poradku ;).
Reagovat
PTP
13.02.2025 10:32
Neposkvrněné početí Panny (Marie) Báry?
Reagovat
Mantra
21.02.2025 18:22
Reagovat
Blondie
12.02.2025 15:21
Ach jo. Těším se, až se vrátí Karolína P., budou zase emoce
Reagovat
tommr
12.02.2025 14:58
Ještě budem rádi když v Dubaji nastoupí aspoň jedna Češka. S výjimkou Lindy Noskové mají všechny ostatní menší nebo větší zdravotní problémy ...
Reagovat
StefanosBadosa
07.02.2025 02:28
kudermetova 06 06
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.02.2025 11:15
to je tak, když se ll nechce pakovat včas.
Reagovat
Dave6969
06.02.2025 19:37
Belinda hraje teď výborně to se musí nechat..jinak samozřejmě gratulace Lindě
Reagovat
jackiec
06.02.2025 19:08
Skleněnky forever
Reagovat
zfloyd
06.02.2025 18:53
Linda pěkné přesvědčivé vítězství , ona se opravdu svou hrou hodně začíná podobat Petře taky rychlá hra + spoustu chyb , vždy bude záležet jestli bude více vítězných úderů nebo chyb
Reagovat
EllNino
06.02.2025 18:43
Dejte všude Laykold a Linda bude za chvíli top 5 :))

Obe Magdy i Diamantik si namazala na chleba Ani si neskrtly
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.02.2025 20:18
jen se obávám, aby na ty rozdíly povrchů nebyla nadměrně citlivá, protože to, jak hrála před pár dny a teď...
Jasně, že každému nějaký povrch vyhovuje víc než ostatní, ale jak píšeš, museli by ho dát všude a to asi Linda nez/uaplatí
Reagovat
honza.khp
06.02.2025 18:43
srovnávat s Petrou Kvitovou ji nejde, ale Badosu i Linette prostě umlátila
Reagovat
Krisboy
06.02.2025 18:43
Lindička smile
Reagovat
Mantra
06.02.2025 18:15
Linda suverénní výkon
Reagovat
Mantra
06.02.2025 18:19
a jsem rád, že zrovna tahle Linda je tou lepší Lindou. Ukazuje, že nějaký hype a podpora miliony nestačí.
Reagovat
EllNino
06.02.2025 18:34
Kdyz to Linde jde, je uzasna na pohled, ale z tehle generace me nejvice mrzi Havlickove forehand
Reagovat
hanz
06.02.2025 17:49
Je někde funkční strým? Místo Lindy je tam nezáživnej Cycna...
Reagovat
Mantra
06.02.2025 18:06
https://freestreams-live.mp/tennis-channel-21/
Reagovat
frenkie57
06.02.2025 18:07
https://cdn.totalsportek.space/embed77/?event=stack.html&link=1&domain=&force=https%3A%2F%2Fwikisport.best%2Fcourt%2Fwik21.php&ask=1738842000&lgt=7&noplayer=0
Reagovat
Mantra
06.02.2025 17:38
LINDA N. už má svou výšivku na botách, super.
Reagovat
Alien
06.02.2025 17:34
Cože?
Reagovat
com
06.02.2025 18:10
?
Reagovat
Astarin
06.02.2025 17:22
Bára se asi zase připojí k tour na Wimbledon, obhájí ho a pak zas udělá na půl roku pápá
Reagovat
Serpens
06.02.2025 16:54
Prý že se o ni nemáme bát, cha chá Tak to jsem zvědav, na jak dlouho je to tentokrát
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.02.2025 16:36
snad tedy zas brzy nastoupí, a klidně i společně, (noha) a (chodidlo)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.02.2025 16:34
Reagovat
muster
06.02.2025 15:54
lazaret pokračuje
Reagovat
lvicek
06.02.2025 15:36
Ach jo, s Barou to tedy vypada uz docela blede :/.
Reagovat
vojta912
25.01.2025 18:55
Rozvody a videa pro Red Bull by ji šlo, ale normálně hrát to ne
Reagovat
pzag777
06.02.2025 15:43
Reagovat
hanz
25.01.2025 17:00
Jakto, že Bernardička Perojc hraje, když před týdnem bylo na wikině, že končí s tenisem!
Reagovat
makro99
07.01.2025 13:16
Linz, to je Katčina srdcovka...
Reagovat
jih
07.01.2025 13:17
Linz je fajn, už se těšíme, na semifinále jedeme.
Reagovat
makro99
07.01.2025 14:00
to je jasný, z jihu je to kousek, koňkou...:)
Reagovat
hanz
22.12.2024 21:08
Kdy to vypukne?
Reagovat
muster
23.12.2024 11:04
až Gaudenzi zapíská
Reagovat
misa
22.12.2024 16:40
Marie má hrát v Brisbane debl s Mattek Sands, se kterou by měla nastoupit i na Australian Open. (Loni spolu vyhrály v Soulu a letos hrály finále Aucklandu). Se svou kamarádkou Sorribes už asi hrát nebude, letos jim to spolu vůbec nešlo.
Reagovat
hanz
22.12.2024 21:08
Sorribesku nebrat, ta je dobrá tak na vracení, ale uklidit míč neumí....
Reagovat
tommr
22.12.2024 21:10
takže BMS už nebude hrát s Kenin? Docela jim to spolu šlo ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
22.12.2024 22:05
Asi BMS sedí víc Češky.
Reagovat
misa
23.12.2024 09:57
Asi ne, což je škoda, protože pro Sofii byl debl s BMS jednou z malá pozitivních věcí v sezóně 2024.
Reagovat
Trojchyba_Mat
20.12.2024 16:59
Nouza s Riklem se dostali do hlavní soutěže na AO. Moc jim to přeju
Reagovat
Blondie
15.12.2024 00:07
Viděli jste včera Báru na SD? Přesně ten typ baby, co když si upraví vlasy a dá řasenku a šatičky, vypadaá fantasticky. Hrozně jí to slušelo!
Reagovat
com
15.12.2024 08:48
A mela sevou velkou kabelku, aby tam nacpala Wimbledonskej talir? smile
Reagovat
frenkie57
15.12.2024 09:12
Jsem natvrdlej, co je to SD?
Reagovat
com
15.12.2024 09:36
porad pro trotly, kteri nemaj v sobotu vecer nic lepsiho na praci, nez cucet na cesky ,,celebrity,, jak tancujou
Reagovat
com
15.12.2024 09:38
ale jelikoz je tam bejvala manzelka Safarovic muze, tak to vlastne patri i do tenisu smile
Reagovat
frenkie57
15.12.2024 15:07
To jsi mohl rovnou říci neteř Vondráčkojc.
Reagovat
Blondie
15.12.2024 11:07
Moc nevim, jaky je rozdil mezi divaky, co cuci na tanecniky a temi, co koukaji na lidi s raketama
Reagovat
Blondie
15.12.2024 11:06
Star Dance :D normalne nekoukam, ale byla jsem na navsteve
Reagovat
Mantra
15.12.2024 11:13
jdeš na návštěvu a koukáte na tv?

tohle mi tedy hlava nebere
Reagovat
Trojchyba_Mat
15.12.2024 12:17
Na návštěvě StarDance
Reagovat
Mantra
15.12.2024 12:44
Pochybuji
Reagovat
com
15.12.2024 13:26
to sou takovy ty navstevy, kdy po zdvorilym pozdravu naleduje trapne ticho

Pak tu pustenou televizi uplne chapu
Reagovat
Mantra
15.12.2024 18:11
Reagovat
Blondie
15.12.2024 21:35
To se ti stává? :D to je blbý, no... není lepší pak odejít, než se trápit v trapném tichu? :D
Reagovat
Blondie
15.12.2024 21:33
Lol, když ty lidi vidíš asi milionkrát do roka, tak ano, občas si prostě večer pustíte i televizi, protože spolu třeba odpočíváte ;) málokdy, ale někdy jo. Dokonce i na tenis se spolu někdy mrkneme :D být u nejlepší kamarádky v sobotu, určitě si taky kecáme u SD, protože mně je to sice srdečně jedno, ale ona tanec zbožňuje.

Můj ty bože, já občas pozvu kamarády na film! Gasp! :D
Reagovat
Tomas_Smid_fan
29.04.2025 00:17
proč kouká na SD, když zbožňuje tanec?
Reagovat
gugu
29.04.2025 07:00
tanec je v ČR už 19 let standardizován jako točky a zvedačky celebrit (herců)
Reagovat
frenkie57
15.12.2024 15:04
, tak to by asi nenapadlo. Ale pořad nehejtím, patří určitě mezi to lepší, co ČT produkuje(byť je to převzatý formát, podobně jako ČSHT).
Reagovat
fujtajblick
10.12.2024 09:31
Entry list pro Hong Kong: učící se Tien.
Ach ty translatory
Reagovat
fiftyn15
07.12.2024 23:41
Lindě věřím, že to zvládne. Zrovna ona bude jednou z těch hráček, co znají jako víno. Žádná vyhoněná rychlokvaška. Pamatuji si, když jako dítě vyhrála mistrovství Evropy družstev. Už tehdy to měla tenisově v hlavě velmi dobře srovnané. Na svůj věk je po všech stránkách velmi vyspělá. Tenis nehraje kvůli rodičům. Ti ji jen podporovali, má svou vnitřní motivaci a to je nejdůležitější Linda jen poroste. Držím pěsti
Reagovat
fiftyn15
08.12.2024 00:22
..zraje jako víno..
Reagovat
A211
07.12.2024 17:11
Těžká obhajoba pro Lindu N semifinále.
Reagovat
jih
07.12.2024 17:16
Jo jo. Hlavně taky loni, když se vezme celá Austrálie, tak bodově obhájila předloňské finále a ještě přidala něco navíc. Třetí rok po sobě těžko bude takové posvícení...
Reagovat
com
07.12.2024 17:59
smile
Reagovat
misa
07.12.2024 16:10
Hned první týden nové sezony s Maruškou Zbývají už jen 3 týdny.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist