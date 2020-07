Účastníky Australian Open 2021 zřejmě čeká vstupní karanténa

Pořadatelé tenisového Australian Open plánují příští ročník úvodního grandslamového turnaje sezony s řadou opatření kvůli koronaviru. Tenisty by měla po vstupní karanténě čekat omezení mimo jiné co se týče ubytování i dopravy na kurty, do hlediště Melbourne Parku bude mít přístup méně diváků. Další inspiraci chtějí pořadatelé čerpat ze zkušeností organizátorů US Open a odloženého French Open.