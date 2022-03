Ukrajinka Svitolinová odmítá nastoupit proti tenistce reprezentující Rusko. Z Monterrey se odhlásila

"Myslím, že současná situace vyžaduje jednoznačné stanovisko od našich organizací: ATP, WTA a ITF," napsala dnes Svitolinová na sociální sítě.



"Ukrajinští tenisté požádali tyto tenisové asociace, aby se řídily doporučeními Mezinárodního olympijského výboru a nechaly hrát Rusy a Bělorusy jen jako neutrální sportovce. Bez národních symbolů, barev, vlajek či hymen," nastínila současný postoj ukrajinských tenistů. Bylo to před tím, než MOV postoj přitvrdil a vyzval k úplnému vyloučení ruských a běloruských sportovců a funkcionářů ze všech mezinárodních sportovních soutěží.



27letá Svitolinová měla tento týden startovat na turnaji WTA 250 v mexickém Monterrey a hned v prvním kole čelit Rusce Anastasii Potapovové. Proti soupeřce ze země, která okupuje její vlast, odmítla nasazená jednička nastoupit. Vadí jí liknavý postoj tenisových organizací WTA, ATP a ITF, které zatím neohlásily žádné kroky vůči ruským a běloruským tenistům na mezinárodních turnajích.



"V souladu se svým postojem oznamuji, že nebudu hrát zítra v Monterrey ani žádný jiný zápas proti tenistkám reprezentujícím Rusko nebo Bělorusko, dokud naše organizace nepřijmou nezbytná rozhodnutí," oznámila ještě před odstoupením.



"Neobviňuji žádného ruského sportovce. Oni nejsou zodpovědní za invazi v mé rodné zemi. Naopak chci vzdát hold Rusům a Bělorusům, kteří statečně vyjádřili svůj postoj proti válce. Jejich podpora je nezbytná," vysvětlila bývalá světová trojka a aktuálně 15. hráčka světa.



V Top 100 žebříčku WTA aktuálně figuruje sedm Rusek v čele s Anastasií Pavljučenkovovou, Veronikou Kuděrmetovovou a Darjou Kasatkinovou. Bělorusko má v elitní stovce světovou trojku Arynu Sabalenkovou, Viktorii Azarenkovou a Aljaksandru Sasnovičovou. Mužskému žebříčku ode dneška vládně Rus Daniil Medveděv, v Top 30 jsou ještě Andrej Rubljov, Aslan Karacev a Karen Chačanov.



Včera Svitolinová v 'Dopisu mé vlasti' oznámila, že prémie, které vydělá na nadcházejících turnajích, věnuje své zemi sužované agresivním vojenským útokem Ruska. Pokud tenisové organizace vyslyší prosby ukrajinských tenistů, měla by v březnu startovat na štědře dotovaných turnajích WTA 1000 v Indian Wells a Miami.



Přímo z Mexika dnes Svitolinová poskytla rozhovoru pro Sky Sports News. "Tahle noční můra mě šokovala. Každou minutu se modlím za svou rodinu, své přátele a všechny lidi na Ukrajině. Za bezpečí a mír po celém světe," řekla Svitolinová, manželka francouzského tenisty Gaëla Monfilse.



"Snažím se se svými blízkými zůstat v kontaktu, abych věděla, co se tam děje. V porovnání s nimi jsem v bezpečí. Myslet na ně je teď pro mě hodně stresující, protože nemohu nic dělat. Je to psychicky strašně těžké, vůbec si neumím představit, čím si procházejí. Jen se za ně modlím."



Svitolinová byla vůči ruským sportovcům shovívavá. "Z ničeho žádného ruského sportovce neviním. Oni nejsou zodpovědní za invazi do mé vlasti. Navíc bych chtěla ocenit všechny hráče, zejména ruské a běloruské, kteří statečně vyjádřili svůj protiválečný postoj. Jejich podpora je zásadní," řekla. Proti válce na Ukrajině se minulý týden jasně vyjádřil například ruský vítěz turnaje v Dubaji Andrej Rubljov, když po vítězném semifinále napsal na kameru slogan "No War Please".