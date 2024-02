Úleva pro Brooksbyho. Trest za doping mu byl zkrácen, v březnu může hrát

Trest Američana Jensona Brooksbyho za porušení dopingových pravidel vyprší už letos v březnu, původně měl za zameškání tří dopingových kontrol pykat o deset měsíců déle. Mezinárodní agentura pro integritu tenisu ITIA, která hráči vloni v říjnu činnost na 18 měsíců zastavila, dnes oznámila, že se s Brooksbym dohodla na zkrácení suspendace na 13 měsíců.

Původně měl Brooksby pykat za zmeškané kontroly do ledna 2025, kratší trest se mu navíc nově počítá zpětně od data posledního zameškaného testu.

"Je to pro mě obrovská radost a úleva zároveň, že se můžu vrátit k tomu, co miluju," uvedl Brooksby v prohlášení. "Posledních 13 měsíců bylo vyčerpávajících, bylo to jako noční můra, kterou bych nikomu nepřál," dodal.

Při vyšetřování Brooksby uznal chybu u dvou zmeškaných kontrol, ve třetím případě se ale podle svého názoru porušení pravidel nedopustil. Snížení trestu se nyní dočkal poté, co se podle vyjádření ITIA objevily nové informace, které Brooksby přiložil ke svému odvolání k mezinárodní arbitráži CAS.

Třiadvacetiletý rodák z Kalifornie se ve světovém žebříčku dostal nejvýše na 33. místo v červnu 2022. Třikrát si na turnajích okruhu ATP zahrál finále, titul ale nikdy nezískal. Naposledy se na kurtech představil v lednu 2023 na Australian Open. Pak musel na operaci šlachy v zápěstí, od července měl předběžně zastavenou činnost.