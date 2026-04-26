Úleva pro Noskovou. V Madridu je v osmifinále a vyzve Gauffovou. Přesto dnes nastoupí

DNES, 10:58
WTA MADRID - Linda Nosková nakonec dva zápasy během jednoho dne hrát nemusí. Na Masters v Madridu měla krátce po poledni nastoupit proti Ljudmile Samsonovové, ale ruská tenistka se odhlásila a poslala českou hráčku bez boje do osmifinále. Vsetínskou rodačku přesto jedno utkání v rámci nedělního programu čeká.
Linda Nosková postoupila bez boje do osmifinále (© ČTK / imago sportfotodienst / Eibner-Pressefoto/Edward Cheung)

Nosková – Samsonovová / bez boje

Samsonovová nemůže na kurt ve španělské metropoli nastoupit kvůli nemoci. Nosková byla favoritkou, jelikož má v posledních týdnech mnohem stabilnější formu než Ruska, a mohla s ní srovnat vzájemnou bilanci na 2:2.

Na zápas však nedojde a česká hráčka může šetřit síly na další duely. Postup do osmifinále znamená pro Noskovou nové maximum v Caja Mágica, která nikdy předtím nepřešla přes třetí kolo. Její osmifinálovou soupeřkou bude loňská finalistka Coco Gauffová.

Světová trojka přežila zdravotní potíže i bitvu se Soranou Cirsteaovou, přestože několikrát prohrávala o set a brejk. Rozjetou rumunskou veteránku nakonec Američanka zdolala 4:6, 7:5, 6:1.

Aktuální světové třináctce a české žebříčkové dvojce Noskové tak stačil na postup mezi nejlepší šestnáctku jen jeden skalp. V prvním kole měla coby nasazená volno a poté si velmi rychle poradila s outsiderkou Emilianou Arangovou. S Gauffovou prohrála jasně v sezoně 2023 v Indian Wells i Cincinnati.

Nosková se nicméně v rámci nedělního programu na Masters v Madridu i tak představí. Odpoledne má totiž v plánu zápas čtyřhry po boku krajanky Marie Bouzkové. České duo se pokusí navázat na senzační včerejší skalp grandslamových šampionek Jeleny Ostapenkové a Erin Routliffeové.

V osmifinále společně vyzvou další elitní deblistky. A sice Kristinu Mladenovicovou a Aleksandru Kruničovou. Utkání by mělo odstartovat zhruba v 16:00 našeho času.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
PTP
26.04.2026 15:52
tommr
26.04.2026 14:43
Gauff/Montgomery odstoupily z debla. Bude se opakovat situace z předešlého kola kdy Samsonova po odstoupení z debla zrušila i singl proti Lindě?
chlebavevaju
26.04.2026 14:48
Že by Linda napodobila Augera Alliasima 2 roky zpět?
jih
26.04.2026 16:05
Snad né, to už by ani Lindu nebavilo.
pantera1
26.04.2026 11:58
Vampírka bere první set .
pantera1
26.04.2026 12:00
A Kači musí zabrat.
PTP
26.04.2026 12:02
V souboji dvou panter vede ta rumunská.
PTP
26.04.2026 12:05
Obě děvčata ve slušivém oblečení NB
pantera1
26.04.2026 12:06
Jj, NB to ladí holkám i klukům .
PTP
26.04.2026 13:39
Černá pantera utavila tu bílou.
pantera1
26.04.2026 13:42
A Kači to nejspíš projede, nedala dostane, bylo to na dosah .
pantera1
26.04.2026 13:45
Hraje teď v té koncovce otřesně, no nic přepínám na Italskou slečinku, snad to pomůže .
PTP
26.04.2026 14:09
Zhrzená partnerka Báry K. to alespoň osolila Pudlíkovi.
tommr
26.04.2026 11:54
Linda získá body do žebříčku zadarmo ale radši bych byl kdyby Samsonku porazila na kurtu ...
Debl bude zajímavej ale moc šancí našemu páru nedávám. Krunic i Mladenovic jsou velmi šikovné a na rozdíl od našich mají z debla spoustu zkušeností ...
PTP
26.04.2026 12:01
Takže to dneska vyjde - vřelé díky!
jih
26.04.2026 11:31
Lindasmile si to zaslouží a včera navíc pěkně zamakala ve čtyřhře.
pantera1
26.04.2026 11:12
Jirko dnes by to měla být formalita, ale může to být i vyrovnaný boj. Hodně štěstí .
pantera1
26.04.2026 11:06
Lindička si dnes dá deblíka na rozpinkání a pošetří síly na další soupeřku, ani jedna nebude snadná. Uleví si v klidu na záchodkách .
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 11:01
no tak, kdo si uleví?!
