Úleva pro Noskovou. V Madridu je v osmifinále a vyzve Gauffovou. Přesto dnes nastoupí
Nosková – Samsonovová / bez boje
Samsonovová nemůže na kurt ve španělské metropoli nastoupit kvůli nemoci. Nosková byla favoritkou, jelikož má v posledních týdnech mnohem stabilnější formu než Ruska, a mohla s ní srovnat vzájemnou bilanci na 2:2.
Na zápas však nedojde a česká hráčka může šetřit síly na další duely. Postup do osmifinále znamená pro Noskovou nové maximum v Caja Mágica, která nikdy předtím nepřešla přes třetí kolo. Její osmifinálovou soupeřkou bude loňská finalistka Coco Gauffová.
Světová trojka přežila zdravotní potíže i bitvu se Soranou Cirsteaovou, přestože několikrát prohrávala o set a brejk. Rozjetou rumunskou veteránku nakonec Američanka zdolala 4:6, 7:5, 6:1.
Aktuální světové třináctce a české žebříčkové dvojce Noskové tak stačil na postup mezi nejlepší šestnáctku jen jeden skalp. V prvním kole měla coby nasazená volno a poté si velmi rychle poradila s outsiderkou Emilianou Arangovou. S Gauffovou prohrála jasně v sezoně 2023 v Indian Wells i Cincinnati.
Nosková se nicméně v rámci nedělního programu na Masters v Madridu i tak představí. Odpoledne má totiž v plánu zápas čtyřhry po boku krajanky Marie Bouzkové. České duo se pokusí navázat na senzační včerejší skalp grandslamových šampionek Jeleny Ostapenkové a Erin Routliffeové.
V osmifinále společně vyzvou další elitní deblistky. A sice Kristinu Mladenovicovou a Aleksandru Kruničovou. Utkání by mělo odstartovat zhruba v 16:00 našeho času.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Debl bude zajímavej ale moc šancí našemu páru nedávám. Krunic i Mladenovic jsou velmi šikovné a na rozdíl od našich mají z debla spoustu zkušeností ...