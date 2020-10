Ultimate Tennis Showdown v Antverpách vyhrál australský mladík De Minaur

První dva díly Ultimate Tennis Showdown se konaly v průběhu koronavirové pauzy v Akademii Patricka Mouratogloua ve francouzském Nice a vyhráli je Ital Matteo Berrettini a Němec Alexander Zverev.



Potřetí se akce přesunula do haly v belgických Antverpách, kde se těsně před startem halového turnaje ATP 250 střetlo šest tenistů. Ti byli rozděleni do dvou skupin a jejich vítězové postoupili do finále.



Skupinu A v pátek vyhrál jednadvacetiletý Australan Alex de Minaur, který smetl 4-0 na sety Brita Dana Evanse i španělského antukáře Pabla Andújara.



V sobotu se bojovalo o postup ze skupiny B a tu ovládl čtyřiatřicetiletý Francouz Richard Gasquet, který přehrál 4-0 španělského veterána Feliciana Lópeze a 3-2 zdolal Američana Taylora Fritze.



Finále bylo na programu v neděli večer a úspěch v něm slavilo australské mládí. De Minaur porazil o třináct let staršího Gasqueta 3-1 na sety a napodobil tak výhru ze vzájemného duelu ve druhém kole letošního US Open.

SPEED DEMON ⚡️@alexdeminaur scores a three-pointer on a mind-blowing play. Did he just secure the title? #UTShowdown pic.twitter.com/M0elCxQg17 — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) October 18, 2020



"Je to zajímavý formát. Bavil jsem se a rozhodně mi to pomohlo strávit nějaký čas na kurtu a zvyknout si na povrch. Jsem moc rád, že jsem se mohl zúčastnit a zahrát si dobrý tenis," komentoval de Minaur, který si minulý měsíc na US Open zahrál své první grandslamové čtvrtfinále, ale na zbylých třech akcích po koronavirové pauze vypadl pokaždé hned v prvním kole.



De Minaur a Gasquet se v Antverpách utkají po pár dnech znovu, neboť je proti sobě svedl los tamního turnaje ATP. Ve druhém kole by vítěz mohl narazit na Lópeze, s nímž hrál Gasquet i na UTS.

Tradition is tradition ⚡️



Ladies and gents, your UTS3 champion, @alexdeminaur #UTShowdown pic.twitter.com/rT1sxQL7WK — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) October 18, 2020



UTS? Turnaj s netradičními pravidly

Ultimate Tennis Showdown je projektem tenisového experta a dlouholetého kouče Sereny Williamsové Francouze Patricka Mouratoglou. Akce se hraje s netradičními pravidly, nejzásadnějším rozdílem v pravidlech je bodování, které dává tenistům prostor k taktizování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá 10 minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2-2 na sety se hraje rozhodující set, který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.



Tenisté během zápasu mohou využívat různé bonusy včetně žolíka, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, o dvouminutových pauzách mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků či moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí.