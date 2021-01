Umpirový sudí Bernardes dostal v karanténě infarkt a skončil v nemocnici

Umpirový rozhodčí Carlos Bernardes během 14denní povinné karantény před blížícím se Australian Open dostal infarkt a musel být v Melbourne hospitalizován. Brazilská média hlásí, že je již v pořádku a v sobotu by měl být z nemocnice propuštěn.

Bernardes patří k nejznámějším a nejlepším umpirovým sudím. Brazilec, který na mužském tenisovém okruhu působí od roku 1990, v letech 2006 a 2008 řídil mužské finále na US Open, v roce 2011 rozhodoval finále Wimbledonu a před pěti lety finále Turnaje mistrů.

Do Melbourne stejně jako tenisté a jejich doprovody a další rozhodčí dorazil speciálním letem. Musel se však uchýlit do přísnější karantény bez možnosti opustit hotelový pokoj, jelikož na palubě jeho letu byl člověk, který měl bezprostředně po příletu do Melbourne pozitivní test.

Infarkt dostal přímo na hotelovém pokoji a byl okamžitě převezen do nemocnice. Jeho stav je nyní stabilizovaný a v sobotu by měl být propuštěn a převezen zpět do hotelu.