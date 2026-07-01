Upřímná Krejčíková: Překvapilo mě, že jsem byla schopná odehrát tak dobrý a dlouhý zápas
"Samozřejmě se cítím unavená. Byl to dlouhý zápas a takhle dlouhé utkání jsem nehrála hodně dlouho. Hrát s Mirrou je velmi těžké, před pár týdny vyhrála French Open. Jsem hrdá a šťastná, že jsem to zvládla a dokázala získat ten poslední bod," řekla Krejčíková.
Předloňská šampionka turnaje musela duel proti světové pětce Andrejevové otáčet, v závěru se jí ale nedařilo duel dokončit. Za stavu 5:3 měla na servisu šest mečbolů, z toho tři v řadě při vedení 40:0. Ani jeden ale neproměnila. "Mirra je obrovská bojovnice. I když jsem vedla, věděla jsem, že bude vracet míče zpátky a nenechá mi nic zadarmo. Věděla jsem, že ten úplně poslední bod si musím uhrát sama," uvedla Krejčíková.
Během přestávky za stavu 4:5 se tak po nevyužitých šancích snažila zůstat v klidu. "I když jsem zápas nedoservírovala, pořád jsem věřila, že na ni dokážu při jejím podání zatlačit, dobře zreturnovat a zápas ukončit. Navíc na ni musel být obrovský tlak, protože prohrávala 4:5 a musela si udržet podání. Já jsem měla polštář a i kdybych game nezískala, bylo by to 5:5 a hrálo by se dál," řekla Krejčíková.
Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře nakonec v desátém gamu uspěla. A při zmínce, že vyhrála v kariéře další napínavý duel, se usmála. "Žebříček z nich nemám. Je to zkrátka další dramatický zápas jako na houpačce. Mám obrovskou radost, že se mi ho podařilo vyhrát a ubojovat ho. Takového vítězství si nesmírně cením," podotkla.
Do 3. kola Wimbledonu postoupila potřetí za sebou a popáté v kariéře. Potěšilo ji to o to víc, že během června laborovala s nemocí. Kvůli ní musela vynechat i finále travnatého turnaje v Hertogenboschi. "Upřímně mě překvapilo, že jsem byla schopná odehrát tak dobrý a dlouhý zápas. Fyzicky to sice bylo jako na houpačce, ale nakonec jsem to zvládla docela dobře," řekla Krejčíková.
Během duelu měla potíže s bolavým břichem. "Píchalo mě v boku. Je to trochu složitější. Tím, jak jsem byla nemocná, jsem špatně dýchala a kašlala. Do toho jsme trénovali, takže mi celé tělo zatuhlo. Teď na tom pracujeme, abychom to uvolnili, ale chce to čas," uvedla.
Vedle podpory fanoušků ocenila i svůj box v čele s trenérem Jiřím Novákem. "Podpora z boxu je naprosto klíčová. Jsem moc ráda za lidi, které kolem sebe mám. Celé tři hodiny tam seděli, fandili mi, drželi palce a snažili se mi pomoct. Jejich povzbuzování mi dodávalo energii a víru, že to dobře dopadne," doplnila Krejčíková, která se v dalším kole utká s krajankou Nikolou Bartůňkovou.
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