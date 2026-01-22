Úroveň mé hry je skvělá, delší příprava se vyplatila, říká po hladké výhře Djokovič

Novak Djokovič (38) poukázal po svém druhém vítězném vystoupení na Australian Open 2026 na výrazné rozdíly v podmínkách, se kterými se hráči v Melbourne potýkají. Podle srbského tenisty je nutné se neustále přizpůsobovat, protože denní a noční zápasy se mohou výrazně lišit. Stranou na tiskové konferenci nemohly zůstat ani otázky na Srbovy dosavadní výsledky v Melbourne.
Novak Djokovič se zatím v Melbourne prezentuje ve výborné formě (@ Sydney Low / Zuma Press / Profimedia)

Povětrnostní podmínky hrají na prvním grandslamu sezony i letos zásadní roli. Vysoké denní teploty a intenzivní vlhkost dělají z úvodních dnů turnaje náročnou zkoušku. Své o tom ví i Djokovič, který se musel rychle adaptovat, aby zvládl další duel. Srbský hráč porazil Francesca Maestrelliho ve třech setech, přestože ho čekal náročný zápas v horku. Krátce po vítězství se objevil na tiskové konferenci, kde hovořil o podmínkách v Melbourne i předsezonní přípravě.

"Vlastně je to stejné skóre jako v prvním kole, takže pocit na kurtu byl docela podobný, celkově pozitivní. V prvním zápase jsem podával lépe. Připadalo mi, jako bych hrál dva úplně odlišné turnaje, ve dne a v noci, obzvlášť s větrem, který letos myslím foukal víc než v kterémkoli jiném roce, co jsem tady v Austrálii hrál. Musíte se tomu a jinému soupeři přizpůsobit. Ale celkově jsem spokojený především s pohybovou stránkou," uvedl Djokovič.

Desetinásobný šampion z Melbourne se dotkl také dlouhé přípravy, kterou před sezonou absolvoval. "Měl jsem delší přípravu než jindy. Když mám více času, samozřejmě se snažím analyzovat svou hru a různé aspekty, které můžu opravdu zlepšit. Jinak by to přece nemělo cenu. Vždy se snažím být lepší než v minulé sezoně. To je mentalita, kterou se snažím mít, a to mi umožňuje hrát na nejvyšší úrovni i v tomto věku," vysvětlil.

Djokovič zároveň připomněl, že před Australian Open neabsolvoval žádné přípravné turnaje. "Jsem rád, že práce, kterou jsem odvedl v přípravě, se vyplácí. Je stále teprve začátek turnaje. Jsem velmi spokojený, že můžu hrát na této skvělé úrovni," doplnil.

Velkou pozornost věnoval také významu svého týmu. "Vždycky potřebujete alespoň pár očí vedle kurtu, ne-li dva, tři páry, které znají tenis, s různou úrovní zkušeností a různými perspektivami, aby viděly vaši hru i hru soupeře," řekl.

A dodal: "Tým je tu proto, aby vám poskytl potřebnou podporu k dosažení výsledků, které chcete, a také aby vám pomohl najít řešení během zápasu, když se cítíte zahlceni tím, co se děje, a někdy nedokážete jasně myslet," uzavřel.

Třetím soupeřem bělehradského rodáka bude Botic Van De Zandschulp, který má s Djokovičem vyrovnanou bilanci 1:1. V zatím posledním utkání se z výhry radoval nizozemský tenista, který zvítězil v loňském roce v Indian Wells ve třech setech.

Komentáře

vojta912
22.01.2026 18:20
Škoda ze s prvním serióznějším soupeřem a vypadnutím se projeví natřikrát zlomený krkový sval
Reagovat
aape
22.01.2026 19:02
myslel jsi krční nebo to je nějaká novinka?
Reagovat
chlebavevaju
22.01.2026 18:09
Tak na jeden set proti Menšíkovi to asi bude stačit no.
Reagovat
Patik
22.01.2026 19:35
Kiežby
. ale ani to nie.. bohužiaľ si myslím že sa Djokovič od strachu odhlási.
Reagovat
pantera1
22.01.2026 17:03
To se ukáže, až tě prověří tvrdší soupeř, zatím to byla pohodička. Jsem zvědavá,jak to bude probíhat s Kubou, pokud na to dojde .
Reagovat
PTP
22.01.2026 17:37
Lehce tlučhubovatí, jen aby ho Botič nevytrestal
Reagovat
Ondra979
22.01.2026 18:04
Botic tezko, ani Mensikovi bych tady moc neveril, na dva vitezne proc ne, ale na tri by mel mit porad navrch Djok, na soucasneho Sinnera by to ale stacit nemelo
Reagovat
paddy
22.01.2026 19:14
převaha UE nevypadá na skvělou úroveň, ale na nýmandy to hravě stačí
možná začíná trpět na sebeklamem jako jeho fans smile
Reagovat

