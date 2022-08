US Open 2022: S Rusy a Bělorusy i se zřejmě se loučící Serenou W., ale bez neočkovaného Djokoviče

S loučící se americkou hvězdou Serenou Williamsovou, ale bez neočkovaného trojnásobného vítěze Novaka Djokoviče odstartuje v pondělí poslední grandslam sezony US Open. České tenistky do úzkého pole favoritek v New Yorku nepatří: nejvýše nasazenou bude jednadvacátá Petra Kvitová, hned za ní následují loňské čtvrtfinalistky Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková. Titul mezi muži obhajuje světová jednička Rus Daniil Medveděv, úřadující ženskou šampionkou je Britka Emma Raducanuová.