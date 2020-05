US Open v listopadu nebo v Indian Wells? Variant je hned několik

US Open se má uskutečnit na přelomu srpna a září, ale kvůli pandemii koronaviru to nevypadá s jeho konáním optimisticky. Americká tenisová asociace proto zvažuje hned několik variant, aby se letošní ročník zvládl odehrát. Nabízí se například až listopadový termín nebo konání v kalifornském Indian Wells.

Hlavní soutěž má vypuknout 31. srpna a skončit 13. září finálovým soubojem mužské dvouhry. Kvůli pandemii koronaviru to ale nevypadá s tímto termínem příliš optimisticky, přičemž Spojené státy jsou nejhůře zasaženou zemí světa a New York, dějiště obvykle závěrečného grandslamu sezony, nejvíce postiženým městem světa. Část národního tenisového centra Billie Jean Kingové se navíc dočasně proměnila v polní nemocnici.

Američané však chtějí letošní ročník uskutečnit, a proto americká tenisová asociace vymýšlí různé varianty konání. Rozhodnout se chce v červnu.

Hlasy tenisového světa volají po přesunu do kalifornského Indian Wells, kde tenisová přestávka na začátku března začala. Ta bude trvat minimálně do 13. července. Dalším návrhem je přesunout turnaj na listopad nebo jej odehrát bez diváků.

"V tuto chvíli je variant několik a všechny jsou možné. Existuje spousta spekulací, moudřejší budeme v červnu. Samozřejmě je možné hrát i bez diváků. Ohledně Indian Wells jsme zatím žádné oficiální stanovisko nezaujali, museli bychom to probrat s pořadateli turnaje v Indian Wells a také ATP a WTA," uvedl výkonný ředitel Michael Dowse.

"Všichni chceme, aby se US Open letos uskutečnilo a jsme připraveni pomoci s testováním i umožněním tenistům vstoupit do naší země a zase vycestovat. V tuto chvíli máme tři priority - zdraví hráčů, personálu, fanoušků a všech zúčastněných; co je dobré pro náš sport; finanční dopad," dodal.