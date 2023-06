Úspěšný debut i ve Wimbledonu. Brenda Fruhvirtová v kvalifikaci porazila krajanku Bejlek

Brenda Fruhvirtová loni posbírala na nižším okruhu ITF celkem osm trofejí, ale letos startuje výhradně na nejvyšší tour. Jedinou výjimkou je zastávka na W40 v Indii, kde zvládla i své deváté profesionální finále, získala svůj největší titul a první mimo antukové podniky série W25.

Letošní sezona je pro jednu z nejtalentovanějších teenagerek ve znamení debutů na grandslamech. Tříkolovou kvalifikací prošla na Australian Open i v areálu Rolanda Garrose a to samé se jí stále může podařit také při debutu ve Wimbledonu, kde by měla další šanci zaútočit na premiérový postup do druhého kola na hlavním okruhu.

Statistiky zápasu Fruhvirtová - Bejlek

Mladší z talentovaných sester začala v Roehamptonu, kde se wimbledonské kvalifikační boje tradičně konají, suverénně. Krajance Sáře Bejlek povolila v úvodních sedmi gamech pouhé tři míčky. Pak ale začala sama chybovat a postup si ze stavu 6:0 a 2:0 ještě pořádně zkomplikovala, dokonce musela likvidovat setbol. Po srovnání na 5:5 už ale zase aktivní hrou dominovala. Zatímco úvodní dějství trvalo pouhých 16 minut, ve druhém se bojovalo bez 10 minut hodinu.

O účast ve finále kvalifikace bude bojovat s Katherine Sebovovou. S Kanaďankou změří síly poprvé. Bejlek naopak přišla o možnost kvalifikovat se na čtvrtém grandslamu v řadě a stejně jako loni skončila ve wimbledonské kvalifikaci hned na úvod.

Brenda Fruhvirtova was very close to score a GOLDEN SET versus Sara Bejlek in the first round of the #Wimbledon qualies.



The world no. 137 lost only two points to win 6-0. pic.twitter.com/cuxMNY4zCK