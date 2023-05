Útok na rekordní 23. grandslamový triumf zahájen. Djokovič zvládl i podevatenácté první kolo French Open

Novak Djokovič měl nejlepší možný vstup do sezony, po generálce v Adelaide ovládl navzdory zranění hamstringu podesáté v kariéře Australian Open a dorovnal v počtu grandslamových trofejí Rafaela Nadala. Jeho vítězná série se nakonec zastavila až na čísle 20 v semifinále v Dubaji.

Na kurty se pak vrátil kvůli nemožnosti startovat na březnových amerických Masters v Indian Wells a Miami až na antuce a od prvního zápasu měl i vinou zranění lokte potíže. V Monte Carlu i Banja Luce ztroskotal už na druhém protivníkovi a v Římě vypadl ve čtvrtfinále s Holgerem Runem.

Na French Open však hned v prvním zápase přepnul na vyšší level, s Aleksandarem Kovacevicem si poradil snadno a i podevatenácté zvládl vstup do antukového majoru. V úvodních dvou kolech v areálu Rolanda Garrose naposledy ztratil set v roce 2010.

Statistiky zápasu Djokovič - Kovacevic

Rekordman v počtu týdnů strávených v čele žebříčku připomněl v úvodních dvou dějstvích své suverénní výkony z lednového vystoupení v Melbourne Parku, když nastřílel 26 vítězných úderů oproti pouhým devíti nevynuceným chybám a na podání prohrál jen sedm fiftýnů. V poslední sadě však ztratil koncentraci, dvakrát zaváhal na servisu a nedokázal ji dopodávat. V tie-breaku ale zase dominoval a soupeři povolil jediný bod.

19-0 ✅@DjokerNole remains perfect in the opening round at #RolandGarros sweeping past Kovacevic 6-3, 6-2, 7-6(1). pic.twitter.com/kfMS3dxv0F