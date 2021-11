Už čtvrtý vítězný vstup do Turnaje mistryň. Letos Plíšková zdolala Muguruzaovou

Plíšková sice vedla 2-0, ale pak chybovala a prohrála čtyři hry v řadě. Ve druhé sadě byla razantnější a díky dvěma brejkům si vynutila rozhodující dějství. Za stavu 5-4 měla při podání Španělky první dva mečboly, ale uspěla až při čtvrtém v tie-breaku, který získala poměrem 8:6.

"Byl to dobrý zápas. V prvním setu jsem se moc necítila, ale pak jsem se zlepšila. V závěru jsem byla hodně nervózní, ale jsem super šťastná, že se mi to povedlo," řekla na kurtu.

"Jsem moc šťastná, že jsem to dnes zvládla. Byl to velmi vyrovnaný zápas, rozhodovalo pár míčů. Nezačala jsem dobře a jsem pyšná na to, že jsem dokázala utkání otočit. Letošní rok jsem nezačala nejlépe, o to víc si vážím toho, že tady vůbec mohu hrát."

V úvodním utkání skupiny prohrála vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková v souboji debutantek na vrcholu sezony s Estonkou Anett Kontaveitovou 3-6 4-6.

