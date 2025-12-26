Už to nepůjde. Djokovičovo tělo zátěž grandslamů nezvládne, říká Roddick
Roddick je skeptický k Djokovičovým šancím na zisk vysněného 25. grandslamového titulu. Nejde podle něj pouze o fakt, že Srb má před sebou dva hráče v lepší formě, Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera, kteří ho v uplynulé sezoně vyřadili v semifinále tří ze čtyř grandslamů – na Roland Garros, ve Wimbledonu a na US Open.
Výraznou roli podle něj hraje i fyzický stav osmatřicetiletého tenisty, jehož tělo už nelze zatěžovat stejným způsobem jako v minulosti. Právě fyzická stránka byla jedním z hlavních důvodů, proč Djokovič nedokázal s Alcarazem a Sinnerem držet krok. Do tří vzájemných zápasů, v nichž podlehl Španělovi nebo Italovi, vstupoval, jak sám srbský velikán řekl, fyzicky velmi vyčerpaný z předchozích bojů.
Sám Djokovič si je vědom nutnosti změn ve své přípravě, pokud chce dál bojovat o grandslamové tituly. Na konci listopadu přiznal, že pracuje na zásadní přestavbě fyzické kondice. Uvedl, že se v posledních 18 měsících potýkal s častějšími zraněními a snaží se své tělo upravit tak, aby byl začátek příští sezony co nejlepší a aby se mohl znovu měřit s absolutní špičkou.
Roddick však zůstává opatrný. Ve svém podcastu otevřeně pochyboval, zda bude Djokovič schopen v roce 2026 trénovat se stejnou intenzitou jako v nejlepších letech kariéry. "Myslím si, že už to nepůjde. Jeho tělo zátěž grandslamů nezvládne,“ říkal Roddick.
Bývalý americký tenista zdůraznil Djokovičovu vlastní nejistotu, kterou Srb projevil po semifinálových zápasech na Roland Garros, ve Wimbledonu a na US Open. "V zápasech na tři vítězné sety se fyzicky trápím. Čím je turnaj delší, tím hůř se cítím. Sinner a Alcaraz jsou mladí a svěží, kdežto já do utkání proti nim dorazím s poloprázdnou nádrží. A takhle se vyhrát nedá," říkal například po letošní porážce ve Sinnerem v semifinále Wimbledonu.
V Roddickově podcastu zazněl i opačný pohled. Americký novinář John Wertheim vyjádřil optimismus ohledně Djokovičovy budoucnosti a připomněl, že Srb je známý svou schopností nacházet motivaci v nových výzvách. Podle něj může být právě boj s časem tím, co ho v další fázi kariéry nejvíce pohání.
