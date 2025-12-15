Už žádné skreče kvůli horku. ATP vydala nové pravidlo, které bude chránit hráče před vedrem
Přerušení dosud na turnajích posuzovali delegáti ATP. Nově bude rozhodovat hodnota indexu tepelného stresu WBGT, který je vypočítáván na základě teploty a vlhkosti vzduchu, intenzitě slunečního záření a síly větru.
Pokud v úvodních dvou sadách zápasů hraných na tři sety dosáhne hodnota WGBT 30,1 stupně Celsia a víc, bude vyhlášena desetiminutová pauza. Během ní se mohou hráči mimo jiné převléknout, osprchovat i radit se s trenéry.
Když hodnota indexu přesáhne 32,2 stupně, bude utkání přerušeno. "Na prvním místě je ochrana zdraví hráčů a nová pravidla přinášejí lékařsky podpořenou strukturu pro práci s extrémním horkem," uvedla ATP.
Právě v uplynulé sezoně měli tenisté s horkem velmi závažné potíže. A nedělo se tomu tak jen na začátku sezony v Austrálii, kde bývají skreče kvůli horku k vidění každý rok. K nejznámějším případům patří především oba nedohrané zápasy Jannika Sinnera.
Ten musel kvůli horku vzdát finále v Cincinnati proti největšímu rivalovi Carlosu Alcarazovi, kdy se necítil dobře už po pěti gamech a také zápas třetího kola v Šanghaji proti Tallonu Griekspoorovi. V Číně nezvládl horko v kombinaci s vysokou vlhkostí a v průběhu rozhodující sady skrečoval kvůli křečím.
