Už žádné skreče kvůli horku. ATP vydala nové pravidlo, které bude chránit hráče před vedrem

DNES, 11:00
ATP pro nadcházející sezonu 2026 upřesnila pravidla chránící hráče před velkým vedrem. Tenisté nyní budou moci využít pauzu na převléknutí či sprchu. V případě většího horka bude utkání přerušeno. Mužský tenisový okruh o tom informoval na svých internetových stránkách.
Jannik Sinner skrečoval v Cincinnati kvůli horku (@ Claude Cabit / PsnewZ / PsnewZ / Profimedia)

Přerušení dosud na turnajích posuzovali delegáti ATP. Nově bude rozhodovat hodnota indexu tepelného stresu WBGT, který je vypočítáván na základě teploty a vlhkosti vzduchu, intenzitě slunečního záření a síly větru.

Pokud v úvodních dvou sadách zápasů hraných na tři sety dosáhne hodnota WGBT 30,1 stupně Celsia a víc, bude vyhlášena desetiminutová pauza. Během ní se mohou hráči mimo jiné převléknout, osprchovat i radit se s trenéry.

Když hodnota indexu přesáhne 32,2 stupně, bude utkání přerušeno. "Na prvním místě je ochrana zdraví hráčů a nová pravidla přinášejí lékařsky podpořenou strukturu pro práci s extrémním horkem," uvedla ATP.

Právě v uplynulé sezoně měli tenisté s horkem velmi závažné potíže. A nedělo se tomu tak jen na začátku sezony v Austrálii, kde bývají skreče kvůli horku k vidění každý rok. K nejznámějším případům patří především oba nedohrané zápasy Jannika Sinnera.

Ten musel kvůli horku vzdát finále v Cincinnati proti největšímu rivalovi Carlosu Alcarazovi, kdy se necítil dobře už po pěti gamech a také zápas třetího kola v Šanghaji proti Tallonu Griekspoorovi. V Číně nezvládl horko v kombinaci s vysokou vlhkostí a v průběhu rozhodující sady skrečoval kvůli křečím.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
