V Adelaide se semifinále nekonala. Badosaová a Kuděrmetovová odstoupily

25letá Španělka Paula Badosaová v úvodu sezony vyhrála všechny čtyři zápasy. K dnešnímu souboji s Darjou Kasatkinovou o své první finále od loňského ledna, kdy v Sydney vyhrála generálku na Australian Open a získala třetí titul, ale kvůli zranění pravého stehenního svalu nenastoupila.

"Jsem zklamaná, že jsem se musela odhlásit, protože jsem se na zápas opravdu těšila. Včera jsem odehrála fyzicky těžký zápas (proti Beatriz Haddadové Maiaové) a trochu jsem cítila pnutí ve svalu. Dnes se to zhoršilo, ale doufám, že se do Australian Open zotavím," uvedla 25letá Španělka, jež neobhájí loňské body ze Sydney a v žebříčku klesne z 11. na 16. místo.

Diváci v Adelaide nedočkali ani druhého semifinále. Zhruba hodinu před utkáním s Belindou Bencicovou se omluvila i světová devítka Veronika Kuděrmetovová, kterou trápí zranění levé kyčle.

25letá Kuděrmetovová v Adelaide vyhrála dva zápasy po obratu přes tie-break v druhém setu, včera dokonce utekla Danielle Collinsové z pěti mečbolů. Jednou sama postoupila bez boje.

O titul si tak v Adelaide zahraje švýcarská finalistka z roku 2021 Bencicová s Kasatkinovou, jež letos odehrála zatím jen tři zápasy a všechny proti českým tenistkám. V Aucklandu podlehla Lindě Noskové, v Adelaide vyřadila Barboru Krejčíkovou a Petru Kvitovou.

Kasatkinová vede ve vzájemné bilanci 3-2, když snadno vyhrála i poslední duel na Roland Garros 2021. Střetnutí v Adelaide před třemi lety ale zvládla lépe Bencicová.

Osmá hráčka světa Kasatkinová bude v sobotu usilovat o sedmý titul v kariéře. Olympijská vítězka Bencicová, které v žebříčku patří třináctá příčka, dosud na okruhu WTA triumfovala pětkrát.

Townsendová má letos už druhý deblový titul

Z tenistek se dnes na kurtu v Adelaide představily pouze deblistky a to ve finálovém duelu.

Taylor Townsendová letos prohrála oba zápasy ve dvouhře, ale ve čtyřhře má bilanci 8-0 a v rámci přípravy na Australian Open vyhrála oba turnaje kategorie WTA 500. Šest dní po triumfu s krajankou Asiou Muhammadovou slaví i po boku Brazilky Luisy Stefaniové, v dnešním finále spolu zdolaly 7-5 7-6 dvojici Anastasia Pavljučenkovová a Jelena Rybakinová.

26letá Američanka Townsendová, jež se loni na jaře na kurty vrátila rok po narození syna, získala celkově 3. titul ve čtyřhře.

