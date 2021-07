V bojích o medaile jsou i Krejčíková se Siniakovou! Ve čtvrtfinále vyřadily Australanky Bartyovou se Sandersovou

OH TOKIO - Český tenis má zastoupení v bojích o olympijskou medaili ve dvouhře i ve čtyřhře. V Tokiu se o to postaraly nejvýše nasazené Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které v Tokiu zvládly dva třísetové souboje během necelých 19 hodin a postoupily do semifinále. V boji o něj dnes udolaly 3-6 6-4 10-7 Australanky Ashleigh Bartyovou a Storm Sandersovou. O finále se utkají s ruskou dvojicí Kuděrmetovová/Vesninová, se kterými prohrály letos ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Do semifinále, které je zárukou bojů o olympijskou medaili, dnes postoupila ve dvouhře Markéta Vondroušová a jen o pár desítek minut později se to povedlo i deblistkám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové.



Ty ke čtvrtfinálovému nastoupily jen 17 hodin poté, co včera večer zvládli fyzicky i psychicky náročné osmifinále proti španělskému páru Paula Badosaová a Sara Sorribesová.



A po třísetovém boji si dnes nejvýše nasazené Češky poradily i s Australankami Ashleigh Bartyovou a Storm Sandersovou, které na zapadlém kurtu číslo 6 zdolaly po obratu 3-6 6-4 10-7.



Krejčíková a Siniaková přišly o první set poté, co druhá jmenovaná neudržela servis ve čtvrté hře. "Australanky nastoupily famózně, ze začátku nás úplně přejely," uznala Krejčíková.



Češky se dlouho nemohly prosadit při podání Australanek a povedlo se jim to v nejlepší možný moment. První brejkbol utkání vybojovaly za stavu 5-4 ve druhém setu při podání singlové jedničky Bartyové a po prohozu Krejčíkové sadu uzavřely.

Tenisové medaile na OH:

0x zlato, 2x stříbro, 4x bronz Atlanta 1996

bronz J. Novotná stříbro J. Novotná/

H. Suková Londýn 2012 stříbro A. Hlaváčková/

L. Hradecká Rio de Janeiro 2016 bronz P. Kvitová bronz L. Šafářová/

B. Strýcová bronz L. Hradecká/

R. Štěpánek Tokio 2020(21) ??? M. Vondroušová ??? B. Krejčíková/

K. Siniaková



"Brejkly jsme nejtěžší hráčku, kterou jsme mohly brejknout. To nám hodně pomohlo a je to hodně srazilo," řekla Krejčíková.



V super tie-breaku si Češky vypracovaly náskok 8-4. Soupeřky snížily na 7-8, ale o dva míče později po nepřesném úderu Sandersové se už Krejčíková a Siniaková radostně objaly. "Mám obrovskou radost," pochvalovala si Krejčíková, která včera i vinou vyčerpání prohrála osmifinále dvouhry s Belindou Bencicovou.



Radost českého dua byla větší i díky náročnému programu a podmínkám v Tokiu. "Před zápasem je těžký se rozpohybovat. To teplo, program..., je to hrozně vyčerpávající. Jsem ráda, že i když se nám nepovedl první set, tak jsme hrály, bojovaly a dotáhly to," dodala Krejčíková.



O postup do finále si trojnásobné grandslamové šampionky zahrají s Veronikou Kuděrmetovovou a Jelenou Vesninovou. S Ruskami se utkají znovu po třech týdnech poté, co proti nim ve čtvrtfinále Wimbledonu nevyužily čtyři mečboly.



34letá Vesninová, která v březnu obnovila kariéru po tříleté mateřské pauze, útočí na druhé olympijské zlato. Před pěti lety v Riu získala zlato po boku Jekatěriny Makarovové.



Krejčíková se Siniakovou můžou pro Česko získat čtvrtou olympijskou medaili ze čtyřhry žen. Stříbro slavily Jana Novotná s Helenou Sukovou v Atlantě 1996 a Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou v Londýně 2012. V Riu 2016 se z bronzu radovaly Lucie Šafářová s Barborou Strýcovou.