V čem Sinner zaostává za Djokovičem a Alcarazem? Je křehký, má jasno bývalý italský profesionál
Sinner měl loni velmi výjimečnou sezonu a vyhrával téměř vše co se dalo. Letos sice takovou dominanci nepředvedl a přišel o post světové jedničky, přesto si na konto připsal další dva grandslamové tituly. Ukázal ale také, v čem je jeho slabá stránka.
O Italovi se v posledních letech kromě jeho úspěchů mluvilo také ve spojení s dopingovou kauzou, ta už je však vyřešená, Sinner si trest odpykal a může se dále soustředit na kariéru. Tu mu ale brzdí další problémy, týkající se fyzické kondice.
Na tu upozornil i bývalý daviscupový šampion a Sinnerův krajan Bertolucci, který je aktuálně tenisovým komentátorem. "Ten kluk je křehký. Měl křeče, pak problémy se žaludkem, pak problémy s lokty, pak puchýře a problémy s kyčlemi," vyjádřil se někdejší 12. hráč světa, a má pravdu.
Čtyřnásobný grandslamový šampion letos bojoval s drobnými i většími zdravotními problémy hned několikrát. Už v úvodu roku na Australian Open, nebyl ve své kůži v osmifinále proti Holgeru Runemu. Zápas však ustál, a nakonec celý turnaj ovládl. Další a tentokrát vážnější problémy přišly ve Wimbledonu, kde ho trápily bolesti lokte a nebýt zranění Grigora Dimitrova, zřejmě by travnatý grandslam nevyhrál.
Zažívací problémy ho trápily v horkém Cincinnati, kde ve finále skrečoval svému největšímu rivalovi Alcarazovi. Křeče mu neumožnily pokračovat na nedávné tisícovce v Šanghaji, kde vzdal zápas třetího kola s Tallonem Griekspoorem. "Nemá stejnou fyzickou konzistenci jako Djokovič nebo Alcaraz," přirovnal Bertolucci Sinnera k jeho dvěma největším rivalům.
Srb je velmi známý svou jedinečnou vytrvalostí, která ho většinu kariéry provázela a málokdy musel na turnajích skrečovat. Někdy i dokázal veškerá zranění ustát a v bojích pokračovat. Španěl za svoji dosavadní kariéru vzdal pouze třikrát a vždy kvůli vážnému zranění. Navíc nedávno dokázal, že i s fyzickými problémy si dokáže poradit. Před dvěma týdny si hned v prvním kole v Tokiu ošklivě poranil kotník, přesto v turnaji pokračoval a získal titul.
