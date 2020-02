V Dauhá si zahraje sedm Češek. Siniaková i Martincová prošly kvalifikací

WTA DAUHÁ - Na prestižním podniku WTA Premier 5 v Dauhá se nakonec představí sedm českých tenistek. Z kvalifikace se dostaly Kateřina Siniaková, která to dokázala druhý týden po sobě, a Tereza Martincová, jež si hlavní soutěž zahraje poprvé v sezoně. A vstoupí do ní proti stejné soupeřce, kterou dnes porazila.

Teprve před sedmi dny Kateřina Siniaková ukončila čekání na první letošní výhru, ovšem po dnešku jich má na kontě už šest. Za posledních osm dní totiž odehrála sedm zápasů s bilancí 6-1.



23letá rodačka z Hradce Králové na dvou akcích po sobě prošla kvalifikací. V Dubaji nakonec v skončila ve druhém kole na Kazašce Jeleně Rybakinové, kterou čeká finále proti Halepové. A dnes si zajistila start mezi elitou i v Dauhá.



Siniaková v Kataru vyhrála oba zápasy ve dvou setech. Včera potvrdila roli favoritky proti Číňance Xin-Yun Han a dnes si poradil s Maďarkou Tímeou Babosovou, kterou porazila za necelou hodinu a čtvrt 6-3 6-4.



V hlavní soutěži Siniaková začne už v neděli proti Tunisance Ons Džabúrové, s níž vyhrála všech pět vzájemných soubojů.



Tereza Martincová musela začínat v kvalifikaci i na svém čtvrtém letošním turnaji. Ale zatímco na Australian Open, v Petrohradu a v Dubaji se navzdory vítěznému startu do hlavní soutěže neprodrala, v Dauhá se jí to už povedlo.



Pětadvacetiletá Češka v prvním kole zdolala krajanku Kristýnu Plíškovou a dnes zvládla i rozhodující souboj s Japonkou Misaki Doiovou, kterou v prvním vzájemném střetnutí porazila 7-5 6-1.



A hned v pondělí si s o tři roky starší Doiovou zahraje znovu. Japonka se totiž do hlavní soutěže dostala jako lucky loser místo Rumunky Simony Halepové a los rozhodl o tom, že se v prvním kole dočká odvety proti Martincové.





Startuje šest hráček z Top 8

Na podniku WTA Premier 5 s více než třímilionovou dotací a mezi konkurencí šesti hráček z Top 8 tak bude hrát celkem sedm českých tenistek. Představí se i bývalé šampionky Karolína Plíšková a Petra Kvitová, které mají v prvním kole volný los, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a Barbora Strýcová.



Strýcovou v 1. kole čeká odveta proti Chorvatce Petře Martičové (h2h 1-4), s níž prohrála tento týden v Dubaji, která ještě dnes bojuje o deblový titul. Vondroušová bude favoritkou proti Saisai Zheng (h2h 1-0), která hraje deblové finále v Dubaji po boku Barbory Krejčíkové. Karolína Muchová bude na úvod čelit Polce Magdě Linetteové (h2h 1-1), na kterou má dobré vzpomínky.



Titul bude obhajovat Belgičanka Elise Mertensová, jedničkou je nejlepší tenistka světa Ashleigh Bartyová z Austrálie.