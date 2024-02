V Hua Hin jsou v semifinále tři Číňanky. Lin Zhu pokračuje v obhajobě titulu

Lin Zhu se teprve loni v 29 letech dočkala prvního skalpu hráčky TOP 10, poprvé se přehoupla přes druhé kolo grandslamu a poprvé si zahrála finále turnaje WTA. V Hua Hin ho rovnou přetavila v titul, stala se stabilní členkou TOP 100 a dokonce se premiérově usadila v elitní padesátce.

Nyní v Thajsku čínská tenistka startuje poprvé v kariéře jako obhájkyně titulu a pokud chce udržet místo v TOP 50, potřebuje loňský úspěch a dosud jediný triumf zopakovat. Z pozice nasazené dvojky je zatím suverénní a bez ztráty setu postoupila do semifinále.

Po Taylah Prestonové a Lindě Fruhvirtové si poradila i s Arinou Rodionovovou. Přestože v úvodu přišla dvakrát o podání, zvítězila hladce ve 6:3, 6:3 a vzájemnou bilanci s o čtyři roky starší Australankou upravila na 4:1.

Still going strong in Hua Hin!



Zhu Lin is back in the semifinals of Thailand Open after she defeated Arina Rodionova in straight sets. #wta250 #thailandopen pic.twitter.com/i6GNP4q3Y6