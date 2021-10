V Indian Wells nejhorší výsledek za sedm let. Plíškové 'odešel' servis a podlehla náhradnici

Karolína Plíšková v Indian Wells došla v posledních pěti ročnících vždy minimálně do osmifinále, poslední čtyři starty proměnila ve čtvrtfinále a dva z nich dokonce v semifinále.



Letos se ale 'pátý grandslam' koná netradičně až v říjnu místo tradičního březnového termínu a česká jednička v Kalifornii skončila nečekaně už po druhém vystoupení.



Na své první akci od US Open začala výhrou nad Polkou Magdalenou Fręchovou, ve třetím kole ale nejvýše nasazená Plíšková překvapivě zaváhala se 115. hráčkou světa Beatriz Haddadovou Maiaovou. 25letou Brazilkou, která se do hlavní soutěže dostala až jako náhradnice a v sobotu v ní slavila první výhru od Wimbledonu 2019.



A jen o dva dny později si Haddadová Maiaová připsala proti světové trojce svůj nejcennější skalp. Hráčku Top 20 porazila teprve potřetí v kariéře, s členkou Top 10 si poradila podruhé v kariéře.



Plíšková k úspěchu své soupeřce hodně pomohla. V 11 gamech na servisu pouze jednou nečelila brejkbolu. Levoruké Jihoameričance i vinou 12 dvojchyb nabídla celkem 14 šancí na brejk, osmkrát podání ve větrných podmínkách ztratila.



Ve druhém setu si obě hráčky neudržely servis osmkrát v řadě. Plíšková za stavu 3-5 nenechala Haddadovou duel dopodávat. Při svém servisu měla šanci posunout sadu do tie-breaku, ale při druhém mečbolu Brazilky trefila špatně bekhend a po 2 hodinách a 4 minutách hry prohrála 3-6 5-7.







V Americe je Plíšková pouze kvůli turnaji v Indian Wells. Teď už by se měla připravovat pouze na svou závěrečnou akci sezony, kterou bude od 10. listopadu Turnaj mistryň v mexické Guadalajaře.



Bývalá 58. hráčka světa Haddadová Maiaová si v Kalifornii zajistila návrat do Top 100 a souboj o čtvrtfinále proti rozjeté Anett Kontaveitové (h2h 0-0). 25letá Estonka ve třetím kole porazila 7-6 6-3 vítězku posledního ročníku BNP Paribas Open Biancu Andreescuovou z Kanady, ani ve třetím vzájemném duelu s ní neprohrála set a od poloviny srpna vyhrála již 15 z 16 zápasů.







Poslední českou tenistkou ve dvouhře zůstala Barbora Krejčíková, která ve večerním utkání porazila domácí Amandu Anisimovovou a postoupila do osmifinále proti Španělce Paule Badosaové.

• WTA 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.150.470 dolarů

pondělní výsledky (11. 10. 2021) • Dvouhra - 3. kolo • Krejčíková (3-ČR) - Anisimovová (USA) 6-2 6-3 Haddadová Maiaová (Braz.) - Kar. Plíšková (1-ČR) 6-3 7-5 Kerberová (10-Něm.) - Kasatkinová (20-Rus.) 6-2 1-6 6-4 Džabúrová (12-Tun.) - Collinsová (22-USA) 6-1 6-3 Badosaová (21-Šp.) - Gauffová (15-USA) 6-2 6-2 Kontaveitová (18-Est.) - Andreescuová (16-Kan.) 7-6(5) 6-3 Tomljanovicová (Austr.) - Zidanšeková (26-Slovin.) 6-4 6-3 Kalinská (Rus.) - Golubicová (Švýc.) 1-6 6-1 6-3