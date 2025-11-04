V Paříži zářil, v Métách vyhořel. Bublik skončil na hráči z třetí stovky žebříčku
Sačko – Bublik 7:5, 3:6, 7:5
Jméno Vitalije Sačka si čeští fanoušci možná nejvíce vybaví v souvislosti s Jakubem Menšíkem, kterého Ukrajinec překvapivě vyřadil na červnovém challengeru v Prostějově.
Teď se tenista, který v Prostějově také žije, blýskl znovu. Ve vyrovnaném prvním setu v duelu s o více než dvě stě míst lépe postaveným Bublikem nejdříve za stavu 4:5 přežil tři setboly soupeře, aby vzápětí poprvé uspěl na returnu. Vedení 6:5 už žebříčkový outsider nepustil, sadu zakončil čistou hrou a šel do vedení 1:0 na sety.
Ve druhém dějství se přece jen ke slovu dostal rodák z Gatčiny, který od roku 2016 hájí barvy Kazachstánu. Za stavu 4:3 vzal Bublik poprvé v zápase svému soupeři servis a sadu také čistou hrou dopodával a získal ji poměrem 6:3.
V závěrečném dějství se rozpoutalo velké drama. Za stavu 4:5 Bublik nejdříve odvrátil při svém podání mečbol, tím však jen o pár minut oddálil svou překvapivou porážku.
Sačko za stavu 6:5 kazašskému tenistovi podruhé v utkání prolomil jeho servis a po dvou hodinách a deseti minutách hry mohl slavit šokující postup do čtvrtfinále.
Ukrajinec, který si cestu do hlavní soutěže zajistil jako lucky loser, si tak po skalpu Menšíka připsal druhé vítězství nad hráčem z TOP 20 světového žebříčku v kariéře.
A bez šance není ani v dalším kole. Ve čtvrtfinále totiž bude čelit dokonce ještě hůře postavenému hráči – 243. tenistovi žebříčku, domácímu Clémentu Taburovi, který ho právě ve finále kvalifikace zastavil.
Francouz si poradil po téměř tříhodinové bitvě s Belgičanem Alexanderem Blockxem (6:7, 7:6, 7:6).
