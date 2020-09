V Praze dohrála i poslední Češka. Kolodziejová ve 3. kole podlehla Zarazuaové

Miriam Kolodziejová v únoru 2019 podstoupila operaci levého zápěstí u specialisty Radka Kebrleho a ruku měla dlouho v sádře. Dlouho mohla trénovat jen pravou rukou, na kurty se vrátila až v listopadu po devět měsíců dlouhé pauze.



A když už se letos dostávala do tempa v březnu vyhrála turnaj ITF v řeckém Irakliosu, byla sezony na pět měsíců přerušená kvůli pandemii koronaviru.



Třiadvacetiletá Češka tak měla stále k dispozici ještě šest turnajů, na nich může startovat na základě protected rankingu. Dvě možnosti už využila na začátku roku v Trnavě.



První volba byla jasná - Kolodziejová si vybrala domácí turnaj kategorie WTA 125k v Praze, který je náhradou za kvalifikaci US Open a je dotován částkou 3.125.000 dolarů.



A Kolodziejová v hlavním městě Česka uhrála nejlepší výsledek z deseti domácích hráček, když se přes Turkyni Eraydinovou a Japonku Naitovou dostala do 3. kola.



V něm už ale dnes skončila, byť svedla třísetovou bitvu s třicátou nasazenou Renatou Zarazúaovou. Mexičance podlehla až po více než dvou a půl hodinách boje 2-6 7-6 2-6.



"Dneska to nebyl můj den. První set byl z mé strany hodně špatný. Udělala jsem moc chyb. Čekala jsem to, že bude čekat na moje chyby, ale nějak jsem se s tím nevyrovnala. Byla jsem moc splašená" komentovala Kolodziejová.

"Pak jsem se do zápasu vrátila. Ve třetím jsme vedla 1-0 s brejkem, ona si pak za stavu 1-2 zavolala fyzioterapeutku. To byl pro mě problém, protože jsme vytuhla a už jsem se do toho nedokázala vrátit," hodnotila česká hráčka po svém vyřazení.

"Celkově jsem spokojená, byl to pro mě dobrý turnaj. Dnes to bylo vyrovnané a kdybych nedělala tolik chyb, tak jsme mohla vyhrát," dodala Kolodziejová, jež si v příštích týdnech představí na domácích podnicích ITF 25k v Přerově a Frýdku-Místku.



Sabine Lisická v Praze neztratila set ani se třetí soupeřkou, pátý ze šesti setů přitom vyhrála 6-4. Dnes na antuce ve Stromovce německá tenistka přehrála dvakrát 6-4 Japonku Chihiro Muramatsuovou a postoupila do osmifinále. V něm ji čeká Britka Francesca Jonesová.



Ještě nedávno nejlepší juniorka světa Clare Tausonová po triumfu na podniku ITF v Oeiras pokračuje na vítězné vlně i na turnaji WTA 125k v Praze. Po domácí Lindě Fruhvirtové a Italce Saře Erraniové si poradila také s o rok starší Polkou Majou Chwalinskou, kterou přehrála 7-6 6-2 a zaznamenala tak už osmou výhru v řadě. O své dosud největší čtvrtfinále si zahraje s nasazenou Slovenkou Kristínou Kučovou.



Naopak ve formě hrající nasazená čtyřka Leonie Küngová skončila překvapivě ve 3. kole. Devatenáctiletá Švýcarka v něm neudržela vedení proti Italce Jessice Pieriové, které podlehla 6-1 1-6 4-6.