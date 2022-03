Vacek se vrátil k daviscupovému týmu, poprvé pomáhá v roli trenéra

"Je to úžasný. Tolik hodin, co jsem odehrál včera na kurtu, jsem neodehrál, ani když jsem byl hráč. Je to něco nového. Je krásný být mezi mladejma, užívám si to a mám z toho radost," řekl padesátiletý Vacek v on-line rozhovoru s novináři z Buenos Aires.

Vacek je osobním koučem dvojky českého celku Tomáš Macháče a kapitán Jaroslav Navrátil má z jeho přítomnosti radost. "Jsem rád, že se Dan do Davis Cupu vrátil. Jeho zkušenosti budou určitě platný. Maká a věřím, že to bude ku prospěchu celého týmu," pronesl Navrátil.

Hráčskou premiéru v soutěži o salátovou mísu prožil Vacek v Neapoli v roce 1995. "Suk, Damm, Doseděl a kapitán Šavrda," vyjmenoval okamžitě složení týmu. Utkání sice tehdy Vacek začal v Itálii výhrou nad současným šéfem ATP Tour Andreou Gaudenzim, ale další bod už Češi nezískali.

"To ještě nebyly telefony," popichoval Vacka Macháč, který se narodil až o pět let později. "Chodili jsme na poštu a tam vyťukávali morseovkou domů telegram," vtipkoval Vacek.

Nejlepší sezonu prožil Vacek v Davisově poháru v roce 2006. Po jasné výhře v 1. kole nad Maďary porazili Češi ve čtvrtfinále Američany 3-2 a Vacek přispěl pětisetovou výhrou nad MaliVaiem Washingtonem a bodem ze čtyřhry. "To je moje nejsilnější vzpomínka," řekl.

S nadějí pak vstupovali do semifinále proti Švédům. V Praze ale prohráli 1-4. Vacek první den nestačil na Stefana Edberga, s Petrem Kordou vyhráli čtyřhru a třetí den podlehl v pěti setech Thomasi Enqvistovi. "Měl jsem v pátém brejk, na to se snažím zapomenout," přiznal Vacek.

Češi mají v Argentině mladý tým. Opírat se budou o výkony dvacetiletého Jiřího Lehečky, který se nedávno dostal poprvé do světové stovky (94.) a o rok staršího Macháče. Sestavu doplňují Vít Kopřiva a Zdeněk Kolář. "Tahle generace má velkou šanci, aby se dostala nahoru. Mohli by si navzájem pomoct, povzbudit se, to je pak jednodušší," řekl Vacek a dodal: "Jsou příslibem, mužský tenis má velikou šanci se dostat tam, kde byl, a trošku se snažit vyrovnat holkám."

Trojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřhře si na prvním tréninku v Argentině vysloužil novou přezdívku. "Zhrozil jsem se, že na trénink přišel místo Vacka včelař," smál se Navrátil, který tak bývalého 26. hráče dvouhry nazval kvůli čepici se závěsem přes uši a krk, který chrání proti ostrému slunci. "Příště budu muset přivézt nějakou královnu," smál se Vacek.