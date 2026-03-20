Valdmannová na finále nedosáhla. Mladá Češka však vylepší své žebříčkové maximum
Valdmannová – Vandewinkelová 2:6, 4:6
Parádními výkony se v Mariboru prezentovala osmnáctiletá Valdmannová. Na cestě do semifinále neztratila ve čtyřech zápasech ani set, přičemž žádné ze soupeřek nepovolila zisk více než šesti gamů.
V boji o postup do finále už na favorizovanou Belgičanku Vandewinkelovou, které patří 104. příčka, nestačila. O tři roky starší soupeřka přitom měla cestu mezi poslední čtyři výrazně těžší, když v prvním i druhém kole musela o postup bojovat v rozhodující sadě.
Zápas proti havířovské rodačce však měla kromě samotného začátku pod kontrolou. Nejdříve to byla sice ona, kdo si jako první prohrál podání a nabral manko 0:2, další průběh úvodní sady už ale patřil jí. Obrat nastartovala velmi dlouhá třetí hra, kdy proměnila šestý brejkbol a připsala si první game utkání. Následně prolomila Valdmannové i její další dvě hry na servisu, sama už naopak nezaváhala a po 49 minutách získala první set 6:2.
V druhém dějství přišel rozhodující moment za stavu 2:2, kdy mladá Češka podruhé v setu přišla o podání, následně Belgičanka brejk potvrdila a šla do vedení 4:2. Valdmannová mohla srovnat krok za stavu 3:4 ze svého pohledu, jednu brejkovou možnost ale neproměnila, a to už zkušenější soupeřce stačilo.
Zápas zakončila na svém podání čistou hrou, sadu získala 6:4 a po hodině a 34 minutách se mohla radovat z postupu do boje o titul. V něm se střetne s osmou nasazenou ruskou tenistkou Taťjanu Prozorovovou, která ve druhém semifinále hladce přehrála zkušenou Francouzku Jessiku Ponchetovou 6:2, 6:3.
Vandewinkelová už má nyní jistotu, že si vylepší dosavadní žebříčkové maximum a poprvé v kariéře najde své místo v elitní stovce. Své rankingové maximum posune i Valdmannová, které v live žebříčku patří 266. příčka, dosavadním maximem byla 278. pozice.
Titul v deblu slaví v Mariboru Gabriela Knutsonová, která spolu s Němkou Annou-Lenou Friedsamovou porazily franouzsko-český pár Jessika Ponchetová, Anna Sisková po dramatickém průběhu 4:6, 6:4 a 10:6.
Výsledky turnaje ITF W75 v Mariboru
