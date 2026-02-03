Valdmannová na slovenskou jedničku nestačila, v Ostravě končí. Do boje jde Havlíčková

Vendula Valdmannová (18) na postup do druhého kola Ostrava Open nedosáhla. Na favorizovanou slovenskou soupeřku Rebeccu Šramkovou (29) nestačila a podlehla hladce 2:6, 3:6. Do akce půjde i druhá domácí hráčka Lucie Havlíčková (20). Už o postup do čtvrtfinále zabojuje ve večerních hodinách Tereza Martincová (31).
Vendula Valdmannová si druhé kolo v Ostravě nezahraje (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Šramková – Valdmannová 6:2, 6:3

Valdmannová si postup do hlavní fáze ostravského turnaje zajistila v kvalifikačních bojích, kde vyřadila krajanky Lauru Samson a Gabrielu Knutsonovou. Do souboje s favorizovanou Šramkovou, které patří 81. příčka světového žebříčku, však česká tenistka nevstoupila dobře. Od stavu 1:1 si dvakrát za sebou prohrála podání a nabrala manko 1:4.

V šesté hře byla naopak rodačka z Bratislavy, kdo zaváhal na servisu, a bylo sníženo na rozdíl dvou her. Slovenka v následující hře předvedla parádní moment, když fanoušky pobavila povedeným tweenerem, a potřetí v řadě uspěla na returnu. Šramková si už výborně rozehraný set nenechala ujít, sadu za 41 minut získala hladce 6:2 a šla do vedení.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu se pro obě hráčky stalo podání spíše přítěží. Z úvodních sedmi her si ho každá z tenistek uhrála jen jednou a i v takových gamech musely Valdmannová či Šramková odvracet brejkovou možnost. Prolomit trápení na servisu se povedlo v osmé hře slovenské jedničce, která tak šla do vedení 5:3.

Havlíčkovská rodačka, které v žebříčku patří 300. příčka, naopak potvrdila nezdary na podání další ztracenou hrou a po hodině a 28 minutách šla své soupeřce gratulovat k výhře 6:2, 6:3.

Serpens
03.02.2026 12:38
Vendula měla pěkné momenty místy, ale zatím to nestačí, hlavně rychlostně. Má před sebou ještě hodně dřiny.

No a Lucka hned ze startu nevyužila tři brejkboly po sobě a její hra šla okamžitě ke dnu... ta hlava...ta hlava...
