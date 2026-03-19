Valentová smetla domácí naději. V Miami ukončila mizernou sérii i dlouhé čekání

DNES, 17:38
Aktuality 11
WTA MIAMI - Tereza Valentová splnila roli favoritky v prvním kole a úspěšně zahájila svůj debut na tisícovce v Miami. Česká teenagerka po velmi solidním výkonu přehrála snadno 6:2, 6:4 domácí naději Katie Volynetsovou, ukončila nelichotivou sérii porážek a připsala si své první vítězství po měsíci a půl.
Profily hráčů
Volynets Katie
Valentova Tereza
Tereza Valentová začala v Miami snadnou výhrou (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Valentová – Volynetsová 6:2, 6:4

Na Miami Open startuje Valentová poprvé v kariéře a svůj premiérový Sunshine Swing nakonec bez vítězství neopustí. Po nezdaru v prvním kole v Indian Wells začala na Floridě naopak vítězně a zvládla roli favoritky proti domácí Volynetsové.

Valentová vládla zejména na vlastním servisu a za celý zápas čelila jen jedné brejkbolové hrozbě. Na returnu trestala hlavně druhý servis soupeřky, nicméně Američanka měla vysoké procento trefených prvních podání.

I tak se česká favoritka propracovala k celkem osmi brejkbolům a polovinu z nich využila. Úvodní dějství bylo pro Valentovou velmi snadné. I díky zisku pěti her v řadě vedla 5:1 a luxusní náskok si bez problémů pohlídala.

Druhou sadu odstartovala tím nejlepším možným způsobem a hned sebrala soupeřce podání. Další šanci měla v maratonském pátém gamu, ale v tomto případě si Volynetsová servis uhájila. Valentovou však prohraný game nijak výrazně nerozhodil a na kurtu dál režírovala většinu výměn.

Jedno klopýtnutí české hráčky ale přece jen přišlo. V osmé hře nabídla Volynetsové jediný brejkbol a Američanka ho vítězným forhendem proměnila. Valentová však zareagovala výborně a po rebrejku si zajistila vedení 5:4 a také možnost zápas dopodávat. Tu relativně snadno využila a za necelou hodinu a půl slavila postup.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Valentovou se sice nejedná o žádný výraznější skalp, nicméně důležité vítězství to pro jednu z komet loňské sezony rozhodně je. Letos se totiž neprezentuje ideálními výkony ani výsledky a postup přes Volynetsovou znamená konec série tří porážek.

Ta zahrnuje prohru s pozdější šampionkou Karolínou Muchovou v Dauhá, kontroverzní skreč v Dubaji a nezdar proti trápící se Donně Vekičové v Indian Wells. V letošní sezoně odehrála Valentová šest turnajů a přes druhé kolo přešla jen na Australian Open.

Šanci vylepšit tuto statistiku dostane v pátek, kdy ve druhém kole Miami Open narazí na nasazenou dvacítku Dianu Šnajderovou. S ruskou členkou TOP 20 žebříčku změří síly poprvé.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

Přidat komentář
zfloyd
19.03.2026 19:49
no , že by ji vyloženě smetla to ne , ale podala velmi slušný výkon a vyhrála zcela zaslouženě
Reagovat
frenkie57
19.03.2026 19:57
Krásně vymetala růžky, to se mně moc líbilo.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
19.03.2026 20:00
Ale jo. Buďme taky jednou hodní, jasně ji přehrávala celý zápas
Reagovat
PTP
19.03.2026 18:33
Ten materiál pro růst tam pořád vidím...
Reagovat
Mantra
19.03.2026 19:24
Já myslím, že už je toho moc. Řešil bych to rumunskou cestou.
Reagovat
Kapitan_Teplak
19.03.2026 19:32
Je to tak na hraně. Ale pokud ji kvůli tomu nebolí záda, tak se to asi ještě dá.
PS: hezká fotka
Reagovat
Mantra
19.03.2026 19:34
Je mladá. Potíže dorazí. Ale to ji asi musí říct odborník. Než bude pozdě.
Reagovat
frenkie57
19.03.2026 19:45
Proti Halep hovoří mnohem mohutnější pletenec ramenní a vůbec celkově fortelná stavba těla. Jinak řečeno, Terka má na ty velká prsa dobrou konstrukci těla a nějaké bolesti zad z přetížení nemusí vůbec přijít. Jinak je určitě dobře poinformována o možnosti podpory těch svých drahokamů. Jsem si jist, že naslouchá radám odborníků a že dělá všechno, aby předešla jakýmkoliv potížím v těchto partiích.
Rumunská cesta by byla strašná hloupost.
Reagovat
Mantra
19.03.2026 20:46
Drahokam vsude kam se podívám dneska
Reagovat
tommr
19.03.2026 17:49
Dneska to byl od Terezy solidní výkon Výsledek bych ale moc nepřeceňoval protože Volynets toho kromě solidní defenzívy moc nepředvedla ...
Uvidíme jak si Tereza povede proti Shnaider což bude o třídu těžší soupeřka ...
Reagovat
Serpens
19.03.2026 17:39
Těžko hodnotit, Volynetsová hrála tužku po většinu zápasu, především nebyla vůbec schopná trestat ten Terezin špatný servis. Snad Terka proti favoritce konečně něco předvede, letos jsou to zatím samé jasné porážky.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist