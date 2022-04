van de Zandschulp si na antuce v Mnichově vyšlápl na Ruuda a zahraje si o první finále

Botic van de Zandschulp před startem letošní sezony na nejvyšším okruhu odehrál jen dva zápasy hlavní soutěže na antuce (loňské druhé kolo na French Open). Po senzačním čtvrtfinále na posledním US Open se ale na hlavní tour rozkoukává i na nejpomalejším povrchu a může si na něm zahrát své vůbec první finále na akcích ATP.

Šestadvacetiletý Nizozemec v Mnichově dominuje, bez ztráty setu přehrál Brandona Nakashimu, Jegora Gerasimova i světovou sedmičku a jednoho z nejlepších hráčů na antuce v posledních letech Caspera Ruuda. Svou skvělou bilanci s hráči Top 10 tak vylepšil na 3-3 a norskou jedničku porazil i podruhé. Proti největšímu favoritovi od začátku dominoval, jediný brejkbol odvrátil a po získané úvodní sadě jeho odpor definitivně zlomil.

V zítřejším semifinále, které bude jeho druhým na této úrovni (prohra s Marinem Čiličem loni v Petrohradu), vyzve Miomira Kecmanoviče, jemuž může oplatit nedávnou porážku z Indian Wells.

Kecmanovič na šesté akci v řadě prošel do čtvrtfinále a teprve až dnes v Mnichově v této fázi poprvé v letošní sezoně uspěl. Dvaadvacetiletý Srb porazil 7-6(5) 6-2 obhájce titulu Nikoloze Basilašviliho a bude usilovat o třetí finále.

