Varování za koučování v roce 2026? Tsitsipas dostal napomenutí za nekonečné konverzace s otcem
Tsitsipas první kolo v Indian Wells nezačal vůbec dobře. Se Shapovalovem jasně ztratil první sadu a v té druhé prohrával o brejk. I díky čtyřem chybám v řadě od Kanaďana ve druhém gamu druhého setu se však dokázal vrátit do zápasu a stav srovnal. V úvodu třetího dějství za stavu 0:1 však dostal při svém servisu velmi zvláštní napomenutí.
Varování za koučování byla v dřívějších dobách velmi častá. Od roku 2025 však organizace ITF verbální pomoc trenéra během zápasu povolila. Rozhodnutí umpirového rozhodčího Lahyaniho tak bylo přinejmenším kontroverzní. Následně to odůvodnil tak, že řecký tenista už překročil hranici, kdy s otcem Apostolosem vedl konverzaci téměř po každém bodu. Na to si v průběhu zápasu stěžoval i jeho soupeř Shapovalov.
Tsitsipase však napomenutí nijak výrazně nerozhodilo, s rozhodčím se nehádal a pokračoval ve hře. Jeho otec zůstal v údivu. Tenisový odborníci a fanoušci se však tomuto varování nediví a jsou na straně Lahyaniho se Shapovalovem. "Po každém bodu nepřetržitě mluvil. To je prostě moc. Dělá to víc, než kterýkoli jiný trenér. Je to přehnané," píše jeden z fanoušků. "Apostolos by měl dostal varování a zákaz natrvalo. Je to otravné," komentuje další. "Mluvil bez přestání. To je naprosto proti pravidlům," píše tenisový odborník José Morgado.
Bývalý třetím hráč světa tak stále marně hledá návod, jak se vrátit do někdejší formy a znovu vyhrávat zápasy. Prožívá už dlouhodobou krizi a jeho častá vyřazení v úvodních kolech turnajů se podepisují nejen na jeho psychice, ale také na postavení v žebříčku. Po neúspěchu v Kalifornii klesne nejlépe na 50. místo žebříčku a zřejmě vypadne z elitní padesátky.
