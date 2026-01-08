Velké překvapení! Světová trojka Anisimovová pálila šance a v nabitém Brisbane končí
Kosťuková – Anisimovová 6:4, 6:3
Anisimovová suverénně zvládla svůj první zápas v letošní sezoně a navazovala na loňský životní rok. Její působení na silně obsazené akci v Brisbane, kde se řadila mezi největší adeptky na triumf, však překvapivě skončilo již po dalším utkání.
Finalistka posledních dvou grandslamů a aktuální světová trojka a americká jednička nenašla recept na Kosťukovou. Už v polovině úvodního dějství sice Anisimovová požádala o ošetření pravého stehna a musela opustit kurt, nicméně zdravotní problém ji nijak výrazně nelimitoval.
Utkání trvalo necelou hodinu a půl a Kosťuková v něm odvrátila pět ze šesti brejkbolových hrozeb. Servis Američanky prolomila čtyřikrát a na vlastním podání zaváhala pouze za stavu 3:2 ve druhém dějství. Získala však poslední tři hry a slavila jeden ze svých nejcennějších skalpů.
Kosťuková tímto vítězstvím přerušila sérii sedmi porážek s hráčkami TOP 10 žebříčku. Jedná se o její desátý takto cenný skalp (bilance 10:27) a teprve druhý od začátku loňské sezony. Už letošní účast v osmifinále znamenala pro Ukrajinku nové maximum v tomto dějišti. Hlavní soutěž hraje potřetí a v minulosti vždy vypadla ve druhém kole.
Anisimovová se stala první hráčkou z kvarteta nejvýše nasazených, která turnaj opustila. Do čtvrtfinále naopak postoupily úřadující šampionka a světová jednička Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová i Jessica Pegulaová.
Čtvrtfinálové zápasy jsou na programu v pátek a Kosťukovou čeká souboj s Lindou Noskovou, nebo Mirrou Andrejevovou. Další duely obstarají Sabalenková s Madison Keysovou, Rybakinová s Karolínou Muchovou a Pegulaová s Ljudmilou Samsonovovou.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře