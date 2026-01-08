Velké překvapení! Světová trojka Anisimovová pálila šance a v nabitém Brisbane končí

WTA BRISBANE - Velké překvapení se zrodilo v rámci čtvrtečního programu na silně obsazené pětistovce v Brisbane. Světová trojka a finalistka posledních dvou grandslamových turnajů Amanda Anisimovová (24) totiž skončila už před branami čtvrtfinále. Favorizovaná Američanka tahala za kratší konec a podlehla 4:6, 3:6 Martě Kosťukové (23).
Amanda Anisimovová skončila v Brisbane již v osmifinále (© WILLIAM WEST / AFP)

Kosťuková – Anisimovová 6:4, 6:3

Anisimovová suverénně zvládla svůj první zápas v letošní sezoně a navazovala na loňský životní rok. Její působení na silně obsazené akci v Brisbane, kde se řadila mezi největší adeptky na triumf, však překvapivě skončilo již po dalším utkání.

Finalistka posledních dvou grandslamů a aktuální světová trojka a americká jednička nenašla recept na Kosťukovou. Už v polovině úvodního dějství sice Anisimovová požádala o ošetření pravého stehna a musela opustit kurt, nicméně zdravotní problém ji nijak výrazně nelimitoval.

Utkání trvalo necelou hodinu a půl a Kosťuková v něm odvrátila pět ze šesti brejkbolových hrozeb. Servis Američanky prolomila čtyřikrát a na vlastním podání zaváhala pouze za stavu 3:2 ve druhém dějství. Získala však poslední tři hry a slavila jeden ze svých nejcennějších skalpů.

Kosťuková tímto vítězstvím přerušila sérii sedmi porážek s hráčkami TOP 10 žebříčku. Jedná se o její desátý takto cenný skalp (bilance 10:27) a teprve druhý od začátku loňské sezony. Už letošní účast v osmifinále znamenala pro Ukrajinku nové maximum v tomto dějišti. Hlavní soutěž hraje potřetí a v minulosti vždy vypadla ve druhém kole.

Anisimovová se stala první hráčkou z kvarteta nejvýše nasazených, která turnaj opustila. Do čtvrtfinále naopak postoupily úřadující šampionka a světová jednička Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová i Jessica Pegulaová.

Čtvrtfinálové zápasy jsou na programu v pátek a Kosťukovou čeká souboj s Lindou Noskovou, nebo Mirrou Andrejevovou. Další duely obstarají Sabalenková s Madison Keysovou, Rybakinová s Karolínou Muchovou a Pegulaová s Ljudmilou Samsonovovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
08.01.2026 14:43
Reagovat
Pavol
08.01.2026 14:05
Vsadil som pre zábavu na tú obviazanú Noskovú. Dúfam že to ustojí.
Reagovat
Mantra
08.01.2026 14:44
Lindu jsem neviděl, ale s Krejčou mají totožný výsledek asi i průběh zápasu to podle čísel vypadá...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.01.2026 13:46
Martička výborně! Snaživé děvče
Reagovat
PTP
08.01.2026 13:44
Martička vs Lindička - to je pro mě utkání snů, tak Lindo držím palce, ať ti drží noha a postoupíš přes Mirku!
Reagovat
PTP
08.01.2026 14:50
Na chvíli jsem Lindu spustil z očí a bude to Martička vs. Mirečka
Reagovat
frenkie57
08.01.2026 14:56
Bohužel, také jsem si ten špíl přál. Tak snad někdy příště, no.
Reagovat

